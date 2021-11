Conozca las novedades que Disney+ trae para el mes de diciembre

"El libro de Boba Fett" y episodios nuevos de "Hawkeye" están entre las novedades que la plataforma trae para diciembre.

SERIES

El libro de Boba Fett

Estreno: miércoles 29 de diciembre

El libro de Boba Fett, una emocionante aventura de Star Wars, comienza con el legendario cazarrecompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec Shand navegando por el lado criminal de la galaxia de regreso a las arenas de Tatooine para reclamar su derecho al territorio que solía gobernar Jabba el Hutt y su sindicato del crimen.

El Libro de Boba Fett | Tráiler Oficial Subtitulado | Disney+

Bienvenidos a la Tierra

Estreno: miércoles 8 de diciembre

La serie visualmente imponente de National Geographic para Disney+ acompaña a Will Smith, nominado dos veces a los Premios Oscar®, en una extraordinaria aventura por el mundo, de esas que se dan una vez en la vida, para explorar las maravillas más grandes de la Tierra y revelar sus secretos más ocultos.

En la serie, Will es guiado por distinguidos exploradores en un extraordinario viaje para observar personalmente y de cerca algunos de los espectáculos más emocionantes del planeta, desde volcanes que rugen en silencio pasando por desiertos que se mueven de forma imperceptible para nosotros hasta animales que forman grandes manadas con mente propia.

Bienvenidos a la Tierra con Will Smith | Tráiler Oficial subtitulado | Disney+

Foodtastic

Estreno: miércoles 15 de diciembre

Presentada por Keke Palmer, una actriz de múltiples talentos ganadora de un premio Emmy, Foodtastic es una serie de competición inmersiva internacional en la que artistas de habilidades extraordinarias crean extravagantes obras de arte y enormes esculturas hechas completamente de comida.

Desde verduras y mantequilla hasta queso y frutas, estos elementos de la vida cotidiana son transformados en obras de arte. Cada episodio tiene como tema una icónica propiedad intelectual de Disney y las construcciones hechas con alimentos son una extensión de ese mundo. La fundadora de Flour Shop, Amirah Kassem, y el fundador de City Cakes de la Ciudad de Nueva York, el chef Benny Rivera, son los especialistas en food art de la serie.

Foodtastic es una producción de Endemol Shine North America. Además de Palmer, los productores ejecutivos son Josh Silberman y Sarah Happel Jackson, junto con Sharon Levy, DJ Nurre y Michael Heyerman, de Endemol Shine North America.

Foodtastic | Official Trailer | Disney+

El diario de Greg

Estreno: viernes 3 de diciembre

El primer libro de la serie de Jeff Kinney, de gran éxito mundial, llega a Disney+ en forma de una nueva aventura animada: EL DIARIO DE GREG. Greg Heffley es un niño debilucho pero ambicioso que tiene una gran imaginación y enormes planes de hacerse rico y famoso, lo único que tiene que conseguir es sobrevivir nada más y nada menos que a la escuela secundaria.

Para complicar las cosas, el mejor amigo de Greg, el adorable Rowley, parece deslizarse sin contratiempos por la vida teniendo éxito en todo sin esforzarse siquiera. Mientras los detalles de sus hilarantes intentos, muchas veces desastrosos, de encajar en la sociedad llenan las páginas de su diario, Greg aprende a apreciar a los verdaderos amigos y la satisfacción que produce alzarse en defensa de lo que está bien.

Dirigida por Swinton Scott (Futurama) y escrita y producida por Jeff Kinney, EL DIARIO DE GREG cuenta con las voces, en su versión original en inglés, de Brady Noon (The Mighty Ducks) como Greg Heffley, Ethan William Childress (Mixed-ish) como Rowley Jefferson, y Chris Diamantopoulos (Silicon Valley) como Frank Heffley.

El diario de Greg | Tráiler Oficial doblado | Disney+

The Most Magical Story on Earth: 50 Years of Walt Disney World

Especial Original Disney+

Estreno: miércoles 8 de diciembre

The Walt Disney Company celebra el 50 aniversario del Walt Disney World Resort. El público podrá acceder a un viaje histórico que abarca medio siglo y más, en Walt Disney World, Florida. A través de una mirada exhaustiva que incluye pasado, presente y futuro del popular destino de vacaciones, los fanáticos accederán a material inédito y podrán vislumbrar el viaje que dio vida a la visión de Walt Disney.

THE RESCUE

Documental Original Disney+

Estreno: viernes 31 de diciembre

En el verano boreal de 2018, una corta excursión luego de una práctica de fútbol se convirtió en una saga de supervivencia de dos semanas y una historia que pronto atrajo la atención del mundo. Las lluvias monzónicas habían atrapado a doce niños y su entrenador en una cueva laberíntica en el norte de Tailandia, y en cuestión de días, miles de personas habían acudido a la zona para brindar ayuda.

Pero no se sabía siquiera si los niños estaban con vida. La esperanza y la angustia dominaron a todos hasta que los encontraron, atrapados en una caverna en total oscuridad a dos kilómetros de profundidad en el sistema de cuevas. La siguiente pregunta –inmediata, obvia y desconcertante– era: cómo sacarlos.THE RESCUE es un documental dramático y emotivo sobre uno de los rescates más extraordinarios y peligrosos de la época moderna.

Con entrevistas exclusivas y una gran cantidad de material nunca visto, el documental transporta al espectador a la famosa cueva, muestra el trabajo de los Royal Thai Navy SEALs y las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, y detalla la audaz hazaña de los especialistas en buceo en cuevas para rescatar a los muchachos.

The Rescue | Official Trailer | Disney+

ESPECIAL NAVIDAD

Contenido exclusivo para celebrar las Fiestas en familia

PELÍCULAS ESTRENO

Campanas navideñas: un especial de Navidad de Mickey Mouse

Estreno: viernes 10 de diciembre

Donald decide quedarse en casa para las fiestas, en lugar de volar hacia un sitio más cálido. Para celebrar esta época especial, ¡Mickey espera hacer de la primera Navidad de Donald, la mejor Navidad de todas!

¿Navidad otra vez?

Película Original Disney+

Estreno: viernes 17 de diciembre

A Rowena le toca vivir una Navidad apagada y decide pedirle a un Papá Noel vecino que le conceda una segunda oportunidad. Así, Rowena se encuentra inesperadamente viviendo el día de Navidad una y otra vez.

El deseo de Navidad de Mickey y Minnie

Estreno: viernes 24 de diciembre

Cada Navidad, Mickey, Minnie y la pandilla celebran juntos para compartir sus tradiciones. Pero este año, están por todo el mundo, ¡y es una carrera loca para llegar a casa a tiempo!

CORTOS ESTRENO

La Era de Hielo: una Navidad tamaño mamut

Estreno: viernes 3 de diciembre

Cuando Sid accidentalmente arruina las tradiciones navideñas de Manny, se le dice que estará en la lista de mal portados de Santa. Para abogar por su caso directamente con Santa Claus, Sid se dirige al Polo Norte.

COLECCIONES NAVIDEÑAS

Mi pobre angelito

Todas las películas disponibles desde el miércoles 1 de diciembre

Las 5 películas de esta reconocida y adorada franquicia están disponibles junto al reciente estreno de la nueva Película Original Disney+ Mi pobre y dulce angelito.

NUEVOS EPISODIOS

Hawkeye

Estreno todos los miércoles

El ex Vengador, Clint Barton, tiene una misión aparentemente simple: reencontrarse con su familia en Navidad. ¿Será posible? Tal vez lo sea con la ayuda de Kate Bishop, una arquera de 22 años que sueña con convertirse en Súper Héroe. Los dos se ven obligados a trabajar juntos cuando una presencia del pasado de Barton amenaza con descarrilar mucho más que el espíritu festivo.

Protagonizada por Jeremy Renner como Clint Barton (Hawkeye) y Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Hawkeye también cuenta con las actuaciones de Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James y Alaqua Cox. Dirigida por Rhys Thomas y el dúo de directores Bert y Bertie.