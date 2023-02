“Constantine 2”, se revelan detalles de la secuela protagonizada por Keanu Reeves

Keanu Reeves regresará como John Constantine en la secuela de "Constantine", que llega después de 18 años. Foto: Warner Bros.

Tras los rumores sobre la cancelación de “Constantine 2″, Warner Bros. desmintió las especulaciones y confirmó que el proyecto protagonizado por Keanu Reeves sigue adelante. Akiva Goldsman escribirá el guion y se han adelantado algunos detalles sobre la trama.

“La nueva película amplía los temas que trajo la original, respecto a mantener la frontera entre la tierra y las criaturas malvadas que están del otro lado”, declaró Goldsman a Deadline. “El personaje tiene mucho de Keanu y la forma en que él y Francis Lawrence ven el mundo del bien y el mal, y el maravilloso y auténtico género negro donde hay un mundo detrás del bien y del mal coexistiendo con nuestro mundo. Más allá de eso, todavía lo estamos descubriendo mientras escribo el guion”, agregó el autor.

Además, Goldsman aprovechó la entrevista para destacar el papel de Reeves en el desarrollo de la cinta. “Le doy crédito a Keanu, quien incesantemente ha dicho ‘Este es el personaje al que quiero volver’. Lo dijo tantas veces que se hizo”, apuntó.

Anteriormente, Reeves confirmó que quería retomar el rol de Constantine. “No sé si era un asunto pendiente, pero definitivamente era un papel que me encantaba. Y pienso que Francis Lawrence, el director, hizo un trabajo increíble. Me encantó interpretar a ese personaje y disfruté mucho la película. Era como... ‘¿puedo hacer más?’. Yo preguntaba casi cada año, pero me decían que no. Así que es emocionante. Es casi como un patio de recreo abierto en el que, con suerte, podemos jugar. Pero estoy deseando que llegue, y espero que pueda suceder. Nunca sabes cómo van estas cosas. Pero definitivamente voy a hacer todo lo posible para tratar de hacer realidad ese sueño”, declaró a Total Film.

¿De qué trata “Constantine”?

Dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Keanu Reeves junto a Rachel Weisz, Shia LaBeouf y Tilda Swinton, “Constantine” llegó a los cines en 2005.

La película se basó en la tira cómica de DC Cómics “Hellblazer”, y sigue la historia de John Constantine, un psíquico que tiene la capacidad de comunicarse con los ángeles y demonios en su forma original. La cinta tuvo una buena acogida por la audiencia en Estados Unidos, logrando recaudar más de 30 millones de dólares en su primer fin de semana.