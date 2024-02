Críticas a locutor de Tropicana que llamó a Petro “narcotraficante”

Locutores de Tropicana en Cali durante la emisión del programa del pasado 6 de febrero. Foto: Captura de pantalla

El presidente Gustavo Petro se sumó a las críticas hacia locutor de la emisora Tropicana en Cali, Francisco “Paco” Ramírez, quien durante la emisión del programa “Cómo amaneció Cali” del pasado 6 de febrero, además de insultar a Stephania Lerma, su compañera de trabajo y locutora del espacio radial, llamó al presidente “narcotraficante” y “bandido”.

“Destruir la imagen del presidente con la calumnia solo porque no pone el estado al servicio del capital sino al servicio del pueblo”, escribió en su cuenta de X el jefe de Estado.

La manera como me trata el periodista, tapando de humor el comentario calumnioso muestra la política enseñada desde medios de comunicación social por los dueños del capital.



Dos concejales, una de Bogotá y otra de Cali, le pidieron a los directivos de Tropicana tomar medidas. “No solamente esperamos que Prisa pueda tomar decisiones al respecto sino que los medios de la ciudad, que tienen una responsabilidad con su audiencia, se tomen el momento para pensar cómo están comunicando y las distintas violencias que ejercen contra las mujeres durante sus emisiones”, dijo en su cuenta de X, Diana Erazo, concejal del Pacto Histórico en Cali.

Heidy Sánchez Barreto, concejal del Pacto Histórico en Bogotá, rechazó “el maltrato de este locutor de Tropicana Cali en contra de una de sus compañeras al aire. Igual de ruin a los ataques sin argumentos en contra del presidente”. Indicó que lo dicho por el locutor Ramírez entra en los terrenos de la injuria y la calumnia.

En un fragmento del programa en el que se dan noticias, Lerma, quien además interpreta a una periodista española, intentó dar información sobre un programa de condonaciones de créditos del Icetex, sin embargo, Francisco “Paco” Ramírez, quien en el espacio radial interpreta a un personaje conocido como “La tía Inés”, empezó a bostezar de forma exagerada para impedir que su compañera de trabajo diera la noticia.

“La verdad, te digo una cosa, me interesa muy poco Petro, lo detesto, si él viene a condonar un montón de cosas me parece muy bien, pero, por otro lado, roba al país. Es mi punto de vista, tienes que saber que detesto tu presidente, pero si es tu noticia, a mí no me importa, mi amor, puedes decirla, simplemente bostecé y voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana si el cuerpo me lo pide”, le dice.

Aunque la locutora insistía que la información que intentaba dar era de interés público para la audiencia de la emisora, el locutor insistió en sus posturas.

“No, es que la señorita se puso brava cuando Popeye habló de Petro... Petro es un bandido, es un narcotraficante. No vamos a pelear, mañana cumplis años, Petro te va a mandar un regalo y todo va a estar bien. No hay necesidad de decir para ver la actitud de la gente, cuando te toquen a tu presidente, es una cosa loca... está bien”.

La periodista de tropicana @soystephanialer que personifica a una española petrista, vivió un momento muy incómodo por cuenta de su colega @soylatiaines quien al parecer no soporta que el personaje de la periodista sea igual de importante al de él.



Este episodio es incluso el nuevo caballo de batalla de las toldas del Pacto Histórico. El padre Edilson Huérfano Ordoñez, quien fue candidato a la alcaldía de Cali, convocó incluso a un plantón frente a la sede de la emisora.

“No es la primera vez que estos señores de Tropicana hacen aseveraciones de personas de la ciudad. La famosa Tía Inés es una persona de doble moral y maltratadora. Quiero invitar para que este 14 de febrero iniciemos un gran plantón en Tropicana. No nos vamos a mover hasta que no ofrezcan excusas”.