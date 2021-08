“Cruel Summer”, un “thriller” nostálgico

El thriller psicológico Cruel Summer llegó a Amazon Prime para darles una buena dosis de drama a sus espectadores. Una historia oscura y misteriosa protagonizada por Olivia Holt, Chiara Aurelia y Allius Barnes que es más compleja de lo que parece, pero a la vez es entretenida e intrigante.

La trama se lleva a cabo a lo largo de tres veranos en la década de los 90, cuando Kate Wallis, una adolescente popular y bastante atractiva, desaparece al ser víctima de un secuestro. Luego de su desaparición y de manera repentina, una chica sin aparente relación con ella se transforma de una dulce y alejada niña en la chica más popular de la ciudad, convirtiéndose eventualmente en la persona más odiada de Estados Unidos.

La serie cuenta con tres líneas temporales, que se sitúan en 1993, 1994 y 1995 y se ubica en la ciudad ficticia de Skylin, Texas. Para Olivia Holt, quien interpreta a Kate, la chica desaparecida, trabajar en una serie de este tipo fue todo un reto, pues su papel atraviesa por una suerte de cambios y traumas que no son fáciles de asimilar, pero aun así se enamoró del proyecto desde que vio la primera parte.

Cruel Summer | Official Trailer | Prime Video

“Me enviaron los primeros dos episodios y lo que vi me encantó desde el principio. Luego me mandaron el guion y lo leí más de tres veces. Soy muy fan de este tipo de series y pienso que todo el equipo de trabajo fue brillante. Este proyecto me tenía muy emocionada, pensé que cada elemento era bastante intrigante, y que mi papel como Kate era fascinante. Estoy muy agradecida, porque además la pasé muy bien en el set”, le comenta Olivia Holt a El Espectador.

No está de más tener en cuenta que Cruel Summer cuenta con Jessica Biel y Michelle Purple como productoras ejecutivas, y ambas ocuparon el mismo puesto en The Sinner, una serie de suspenso para Netflix que tiene elementos claves que también fueron utilizados para la serie de Amazon. La intriga y el drama van ligados a la psicología de sus personajes en ambas producciones, un ingrediente que enriquece la trama y hace que el espectador se enganche desde los primeros capítulos.

Kate, uno de los personajes principales, muestra una gran evolución durante la serie, que explota los efectos a largo plazo del secuestro que vivió a manos de Martin Harris y Jeanette Turner, una chica marginada que es acusada de ser la culpable del terrible hecho, luego de intentar con éxito tomar el lugar de la desaparecida en la sociedad.

Para Holt, esta fue una herramienta fundamental para la construcción de su personaje, que en las tres líneas temporales es una persona completamente diferente. “Ella es un poco distinta en cada aspecto de su vida y atraviesa por una gran evolución, pero últimamente ha tomado una cualidad que me encanta y es la resiliencia, lo fuerte que es, incluso en sus momentos más duros hay esta sensación de fortaleza enorme y creo que eso es algo muy admirable de ella y una cualidad que personalmente quiero aplicar”, apunta la actriz.

Cruel Summer fue creada por Bert V. Royal junto con Tia Napolitano como productora ejecutiva, quien además ha trabajado en series exitosas como Scandal, Grey’s Anatomy y Station 19. A Napolitano, al igual que Holt, la idea de la serie la atrapó desde el principio y aceptó hacer parte del equipo de producción casi que de manera inmediata. “Cuando vi el piloto me encantó que tuviera tres líneas temporales, y sobre todo el hecho de contar la historia de no solo una chica, sino dos. Trabajar con Jessica y Michelle fue increíble, todo lo que la audiencia ha visto y aplaudido del show fue algo que yo también vi desde el principio”, asegura la productora.

Napolitano también advirtió que los espectadores saltarán de una época a otra de manera inesperada, y van a disfrutar de una música noventera que, según ella, avivará un sentimiento de nostalgia. Aunque los personajes pasan por situaciones complicadas, la productora asegura que también habrá diversión ambientada en esta época que fue tan especial para muchos.

Más allá de la historia del secuestro y rescate de Kate, la trágica muerte de Martin y la compleja situación de Jeanette, la serie se enfoca mucho en la ambientación: música, ropa y elementos claves de la década de los 90 hacen que Cruel Summer sea un viaje en el tiempo casi treinta años al pasado que, según Napolitano, estará lleno de suspenso, drama y nostalgia.

Por otro lado, Olivia Holt comentó que tomó varias referencias de los 90 en cuanto al vestuario, el peinado, el maquillaje e incluso el vocabulario. “Recuerdo que en el set escuchábamos música de esa época todo el tiempo. Siento que la Kate del 95 tiene mucho más carácter, no está tratando de ser perfecta, simplemente es ella misma”, comenta sobre su personaje, admitiendo que la Kate de ese año es su favorita.

La serie original de Amazon no fue la excepción en cuanto a las producciones que se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, y a pesar de todas las restricciones, Holt recuerda el rodaje con gran cariño. “Teníamos que hacernos pruebas de COVID cada semana y de igual forma estábamos grabando en un lugar donde había mucha gente que no hacía parte de la producción, así que debíamos estar mucho más atentos. Fue duro, porque normalmente solíamos salir cada fin de semana para conocernos más, hacíamos otros planes… y ahora todo es diferente”, concluye.

Cruel Summer se estrenó en la plataforma en streaming el 6 de agosto y está disponible para sus suscriptores, que quizás, aunque no esté confirmado, podrán disfrutar pronto de una segunda temporada de la serie.