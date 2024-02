Cuando un inglés se convirtió en Bob Marley

A pesar de que el actor no canta, ni tiene formación musical, Green y Ziggy Marley, hijo de Bob Marley, seleccionaron a Ben-Adir para el papel. Foto: Cortesía

“Exodus, movement of Jah people”, es la primera línea de la canción “Exodus” de Bob Marley and The Wailers. Apareció en el álbum homónimo, lanzado en 1977. La historia detrás de este disco y el ascenso del cantante a la fama mundial es contada en la película “Bob Marley: la leyenda”, del director Reinaldo Marcus Green. La cinta no solo fue un desafío en cuanto a la forma en la que se relató un pedazo de la vida del intérprete jamaiquino, también representó un reto para Kingsley Ben-Adir, el actor que se le midió a la tarea de encarnar a Marley.