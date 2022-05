Dan Stevens será el protagonista humano de “Godzilla vs Kong 2″

Dan Stevens. Foto: Cortesía

Godzilla vs. Kong se estrenó en 2021 y ya se ha confirmado que contará con una secuela. Adam Wingard repetirá como director del filme, que ya ha encontrado a uno de sus protagonistas.

Tal como señala Deadline, Dan Stevens dará vida a un personaje humano. No hay detalles sobre a quién interpretará exactamente Stevens, pero hasta la fecha él es el único actor vinculado al proyecto. Godzilla vs. Kong 2 marcará la reunión entre Stevens y Wingard, que colaboraron anteriormente en la aclamada película The Guest.

Por el momento la secuela se conoce como Godzilla vs. Kong 2, aunque los rumores apuntan a que podría titularse Son of Kong. Se espera que la producción arranque este verano en Australia.

Godzilla vs. Kong fue un éxito para Warner Bros. ya que, pese a la pandemia de coronavirus, la cinta logró recaudar 468,2 millones de dólares a nivel mundial. El largometraje forma parte del MonsterVerse, saga que empezó en 2014 con Godzilla y que también incluye Kong: La isla calavera (2017) y Godzilla: Rey de los monstruos (2019).

Dan Stevens es conocido por sus roles de David en The Guest y Matthew Crawley en Downton Abbey. También encarnó a la Bestia en la versión de imagen real de La bella y la bestia de 2017. Legión, Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga, Gaslit, Colossal o El apóstol son algunos de los títulos que aparecen en su filmografía.