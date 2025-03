Danny Trejo llega a History para presentar “Misterios Inexplorados”

A lo largo de ocho episodios, la serie combina la pasión de Danny Trejo por la historia con su inconfundible voz y curiosidad por lo desconocido. Foto: Cortesía

History estrena “Misterios Inexplorados con Danny Trejo”, una serie presentada por el icónico actor de “Machete” y “Heat”, que revela la historia detrás de algunos de los hallazgos más sorprendentes del mundo, encontrados por accidente, casualidad o en circunstancias inesperadas.

Desde tesoros escondidos y objetos sagrados hasta túneles subterráneos ocultos, animales sorprendentes y restos de criaturas prehistóricas, el planeta sigue guardando misterios que aún esperan ser descubiertos y esta nueva serie indaga en aquellos que han salido a la luz de las formas más insólitas. Cada episodio profundiza en el contexto, los protagonistas y la importancia histórica de estos descubrimientos, a medida que nos ofrece una nueva perspectiva sobre lo que creíamos conocer. Así, la serie nos invita a explorar los secretos del pasado que desafían nuestra comprensión actual sobre nuestra evolución y los mitos y las leyendas que los rodean. Como dice Trejo: “Estar en el lugar correcto, en el momento justo, no sólo te puede hacer rico, sino formar parte de la historia”.

A lo largo de ocho episodios, la serie combina la pasión de Danny Trejo por la historia con su inconfundible voz y curiosidad por lo desconocido, mientras presenta cada caso acompañado de material de archivo, entrevistas con expertos y recreaciones impactantes.

Para profundizar en los hallazgos, la serie cuenta con el testimonio y análisis de un grupo de especialistas de diversas disciplinas. En el campo de la historia y la arqueología, participan los historiadores Sami Jarroush, Andrew Patrick Nelson, Martin K.A. Morgan, Patrick Wyman, Geoffrey Wawro, Bryant Simon, Dr. Yohuru Williams, los profesores de historia Rick Spence y Kevin Hymel, junto con los profesores de arqueología Allison Mickel, Dr. Andrew Kinkella y los arqueólogos Breck Parkman, Garth Baldwin y Ashley Lemke. Desde la antropología, aportan su conocimiento John Hoopes, George Bey y Michael P. Masters, mientras que en el ámbito religioso, se suman los profesores Hugo Méndez y Nicola Denzey Lewis. La perspectiva científica estará representada por el astrofísico Dr. Hakeem Oluseyi, la bióloga de vida silvestre Stephanie Manka y el paleontólogo Ashley Poust. Además, el presentador y autor Adam Richman, el periodista Kavita Davidson, el experto en antigüedades militares Alex Cranmer y el historiador y conductor Don Wildman enriquecerán cada episodio con sus aportes. Completan este grupo Ron Beckett (profesor emérito de la Universidad de Quinnipiac), Davarian Baldwin (profesor de estudios norteamericanos en Trinity College), Austin Rogers (personalidad de Jeopardy!) y John Curatola (historiador militar), quienes también ofrecerán sus perspectivas sobre los misterios que explora la serie.

History realizó un evento virtual para la prensa de América Latina el miércoles 5 de marzo con motivo del lanzamiento de su nueva serie, producción que estará disponible tanto en la programación lineal como en VOD, en versiones traducida y subtitulada. Durante el encuentro, Danny Trejo habló sobre su rol como conductor de esta producción y compartió algunas reflexiones personales.

En esta nueva serie de HISTORY, Trejo se suma a la lista de destacadas figuras de Hollywood que lideran grandes series del canal, como William Shatner (Inexplicable), Morgan Freeman (Grandes Escapes), Laurence Fishburne (Grandes Misterios de la Historia), Dennis Quaid (Maravillas Sagradas) y Pierce Brosnan (Grandes Robos de la Historia), y a la que próximamente se sumarán nombres como Kevin Costner, David Duchovny y Sylvester Stallone.

Además, el actor compartió su fascinación por los hallazgos históricos que se presentan en la serie. “Cuando uno ve estos capítulos y uno ve estos tesoros, uno sabe que algunas de las cosas que se descubren, que se encuentran, estaban aquí aún antes del hombre. Y uno se pregunta: ‘¿Cómo puede ser?’. Datan de tantos años atrás y entonces ahí está la historia para descubrir. Este es el tipo de cosas que yo amo más que nada”, confesó.

Trejo también destacó su interés por los descubrimientos fortuitos: “Me gustan mucho las cosas que se encuentran como por accidente, aquellas cosas que son posibles para cualquiera. No cualquiera puede sumergirse casi un kilómetro hacia abajo en el océano para encontrar un tesoro. A mí me interesa más esa señora que estaba plantando algo en su jardín y desenterró un templo romano. Una mujer que simplemente quería plantar frijoles, no sé qué estaba haciendo, simplemente estaba cavando en su jardín y de repente descubre las ruinas de un templo romano y se hizo rica”.

Sobre sus propios hallazgos personales, Trejo recordó: “Yo encontré muchas cosas, pequeños tesoros. Pero en general, cuando ayudaba a alguien a limpiar su garaje”. Y agregó: “Recuerdo que cuando era chico limpiábamos los garajes de las personas y encontrábamos pinturas antiguas. Con 12 y 13 años no nos importaba nada y las devolvíamos. Pero ahora me imagino que algunas de esas pinturas quizás valían muchísimo dinero”.