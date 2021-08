Dawn Lewis, Sebastian Stann y otros actores exitosos que nacieron el 13 de agosto

Entre las efemérides de este viernes 13 de agosto, se encuentran los nacimientos de varios actores de cine y televisión que se han destacado a lo largo de los años por su trabajo en diferentes producciones. Unos jóvenes, otros no tanto, conozca aquí los actores y actrices que nacieron en un día como hoy.

Álvaro Rico (13 de agosto de 1996)

El actor español nació en La Puebla de Montalbán. Su fama llegó luego de interpretar a Polo en la serie española de Netflix, “Élite” en tres temporadas, donde fue protagonista y compartió reparto con actores como Miguel Herrán y Ester Expósito. En 2017 actuó en “Centro médico” y “Velvet Colección”. En 2020 le llegó el proyecto “Relatos con-fin-a-dos”, “El Cid”, luego “La caza. Tramuntana” (2021) y “Alba”.

Freya Mavor (13 de agosto de 1993)

Es una actriz y modelo escocesa. Interpretó a Mini McGuinness, en la serie Skins; a Elizabeth de York, en The White Queen, y a Annette, en El emperador de París. Freya declaró que se interesó en la actuación después de ver El Resplandor de Stanley Kubrick cuando tenía diez años de edad.

Su primera experiencia en la actuación fue durante una obra de la escuela La tempestad de Shakespeare, donde dio vida a Miranda; también apareció en la obra El mercader de Venecia. En 2005 fue una mezzo-soprano en el “Coro Nacional de Jóvenes” de Escocia.

The White Queen: Series Trailer - BBC One

Sebastian Stan (13 de agosto de 1982)

Es un actor rumano-estadounidense. En televisión, interpretó a Carter Baizen en Gossip Girl, al príncipe Jack Benjamin en Kings, a Jefferson en Once Upon a Time y a T.J. Hammond en Political Animals. Este último le valió una nominación al premio Critics’ Choice Television como Mejor Actor de Reparto en una Película - Miniserie.

Stan ganó un amplio reconocimiento por su papel de Bucky Barnes - Winter Soldier en las películas del Universo cinematográfico de Marvel Capitán América: El Primer Vengador (2011), Captain America: The Winter Soldier (2014), Capitán América: Civil War (2016), Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019) y The Falcon and the Winter Soldier (2021).

Falcon y el Soldado del Invierno de Marvel Studios | Tráiler Oficial Subtitulado | Disney+

En 2015, coprotagonizó la comedia dramática de Jonathan Demme, Ricki and the Flash y la película de ciencia ficción de Ridley Scott, The Martian. En 2017, interpretó a Jeff Gillooly en la película biográfica, I, Tonya.

Dawn Lewis (13 de agosto de 1961)

Es una actriz estadounidense. Lewis es mejor conocida por su papel de Jaleesa Vinson – Taylor en la comedia de televisión de NBC A Different World desde la serie que comienza en 1987 hasta el final de su quinta temporada en 1992, además de estar en el programa; Lewis coescribió el tema principal.

Otros papeles notables de Lewis incluyen interpretar a Robin Dumars en la comedia de situación de ABC Hangin ‘with Mr. Cooper para su primera temporada (1992-1993) y como Cheryl Spade en la película de 1988 I’m Gonna Git You Sucka. Desde entonces, Lewis ha aparecido en numerosas series de televisión, incluidas otras comedias de situación, y también ha actuado en el escenario.

Season 2, Episode 1 Clip | Hangin' with Mr. Cooper | Warner Archive

John Slattery (13 de agosto de 1962)

Es un actor y director de cine estadounidense. Ha actuado en más de treinta películas y en varias series de televisión de éxito como Mujeres Desesperadas (interpretando a Victor Lang, esposo de Gabrielle) y Law & Order. Su actuación más destacada es en la serie Mad Men en la que interpreta a Roger Sterling, uno de los personajes principales. Este papel le ha valido ser nominado 4 veces para el premio Emmy al mejor actor de reparto en una serie de TV, y recibir junto con los demás actores de la serie el Premio del Sindicato de Actores de Cine al mejor reparto de serie de TV de 2009 y 2010.

John Slattery dirigió su primer largometraje, God’s Pocket, en 2013, del que escribió el guion junto a Alex Metcalf. La película se basa en una novela de Pete Dexter y se estrenó en enero de 2014 en el Festival de Cine de Sundance. El reparto incluye a actores de la talla de John Turturro, Richard Jenkins, Christina Hendricks y Philip Seymour Hoffman en el papel protagonista, en uno de sus últimos trabajos. Slattery también es reconocido por su papel de Howard Stark en el Universo cinematográfico de Marvel.