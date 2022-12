DC cancela “Wonder Woman 3″ y peligra el Superman de Henry Cavill

La publicación estadounidense asegura que, para cerrar el asunto y no dar falsas esperanzas a los fans, el estudio estaría meditando eliminar la aparición de Henry Cavill como Superman. Foto: Cortesía

El Universo DC podría experimentar un reinicio absoluto bajo la nueva dirección de James Gunn y Peter Safran. Recientes informaciones aseguran que los nuevos responsables creativos de la macrofranquicia de Warner Bros. Discovery habrían paralizado totalmente la tercera entrega de Wonder Woman, la saga protagonizada por Gal Gadot, y estarían también replanteándose la continuidad de Henry Cavill como Superman, después del esperado regreso del actor en la escena post-créditos de Black Adam.

Así, según informan medios como Deadline, Variety o The Hollywood Reporter, los nuevos jefes de DC Studios James Gunn y Peter Safran ya tienen lisa su estrategia para relanzar las películas basadas en los personajes de los cómics DC. Una hoja de ruta que la próxima semana pondrán en conocimiento del CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav.

Un plan que supondrá un giro radical y un punto de inflexión que podría suponer el fin definitivo de cualquier rastro del Snyderverse. El universo cinematográfico creado por el cineasta Zack Snyder, que arrancó con el estreno de Man of Steel en 2013, que pondría su punto y final tras el estreno de Aquaman y el Reino Perdido en diciembre de 2023.

Según señala The Hollywood Reporter, citando fuentes cercanas al estudio, después de que Jenkins presentara en Warner el primer borrador del guión de la tercera entrega de Wonder Woman, la dirección del estudio le informó que el proyecto no encajaba con los nuevos planes de Gunn y Safran para el Universo DC y que la película nunca vería la luz. Curiosamente, hace pocos días Gal Gadot, la protagonista de Wonder Woman, publicó en redes sociales que estaba “muy agradecida por la oportunidad de interpretar a un personaje tan increíble e icónico” y que estaba “ansiosa de compartir su próximo capítulo” con el público.

Pero este ‘borrón y cuenta nueva’ que pretenderían llevar a cabo Gunn y Safran, también afectaría a otros de los rostros más emblemáticos del Syderverse. Así, Henry Cavill cuya continuidad como Superman se daba por segura tras su reciente reaparición en Black Adam junto a Dwayne Johnson, tampoco tendría su futuro asegurado como Kal-El.

Días después del estreno de la cinta dirigida por Jaume Collet-Serra el propio Cavill publicó un vídeo en sus redes sociales anunciando que su regreso en Black Adam era solo “un aperitivo de grandes cosas que están por venir”, pero ahora, tanto el futuro de Cavill como el de Johnson con DC es una incógnita, ya que el artículo de THR, el nuevo plan de DC Studios podría también acabar con cualquier posible secuela de Man of Steel.

CAMEO DE CAVILL EN “THE FLASH”

Es más, la publicación estadounidense asegura que, para zanjar el asunto y no dar falsas esperanzas a los fans, el estudio estaría meditando eliminar la aparición de Henry Cavill como Superman que se incluyó en The Flash, cinta que verá la luz en junio del próximo año. Estas mismas fuentes confirman que el cameo está ya dentro del montaje final de la película y que Cavill lo filmó en septiembre de 2022.

Además, las perspectivas de otra entrega de Black Adam se han visto perjudicadas por pobres resultados en taquilla del filme de Dwayne Johnson, que con menos de 400 millones de dólares en taquilla podría arrojar pérdidas de más de 100 millones en su balance final. Así, lo que el propio Johnson anunció que sería la refundación del Universo DC y el inicio de una nueva era... podría quedarse en nada para dar paso a algo total y absolutamente nuevo, con nuevas tramas que arranquen de cero

protagonizadas por nuevos rostros.

Todavía hay posibilidades de que Cavill, Gadot, Momoa, Johnson y compañía regresen al redil de DC de una forma u otra. No hay que olvidar que son estrellas enormemente populares y con arrastre global. Sin embargo, sólo Gunn y Safran saben con certeza qué ocurrirá finalmente en el futuro, ahora más incierto que nunca, del siempre convulso Universo DC.