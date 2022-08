Dee Rees, Greta Gerwig y Sofia Coppola: estas son sus mejores y peores películas

Las cineastas Dee Rees, Sofía Coppola y Greta Gerwig. Foto: Cortesía

Dee Rees

Diandrea “Dee” Rees es una guionista y directora de cine estadounidense. Es reconocida en la industria gracias a sus largometrajes Pariah (2011), Bessie (2015) y Mudbound (2017). Fue nominada a un Premio Óscar en la categoría “Mejor guión adaptado”por su trabajo con “Mudbound”, una novela escrita por Hillary Jordan.

Peor película: The Last Thing He Wanted (2020)

En el punto de inflexión del asunto Irán-Contra, Elena McMahon, una intrépida periodista de investigación que cubre la campaña presidencial estadounidense de 1984, se pone en peligro cuando abandona la tarea que se le ha asignado para cumplir el último deseo de su padre enfermo, un hombre misterioso cuyas actividades pasadas ella apenas conoce.

Calificación

FilmAffinity: 3,7/10

SensaCine.com: 2,6/5

Tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance el 27 de enero de 2020. Fue estrenada el 21 de febrero de 2020 por Netflix.

Mejor película: Mudbound (2027)

En el invierno de 1946, Henry McAllen traslada a su esposa, Laura, criada en la ciudad, desde su cómodo hogar en Memphis, Tennessee, a una remota granja de algodón en el Delta del Mississippi, un lugar que le resulta extraño y atemorizante.

Calificación

FilmAffinity: 6,7/10

SensaCine.com: 3,4/5

HobbyConsolas: 90 %

Greta Gerwig

Greta Gerwig es una actriz, directora, guionista y productora estadounidense, quien debutó en su rol de directora en 2017 con su película “Lady Bird” por la que ganó el Globo de Oro. Sus películas tienden a basarse en sus propias experiencias y no le interesa tener villanos dentro de sus creaciones.

Peor película: The House of the Devil

Una pareja (Tom Noonan, Mary Woronov) tiene planes siniestros para una joven mujer (Jocelin Donahue) quien se aloja en su casa durante un eclipse lunar.

La banda sonora de The House of the Devil fue lanzada el 17 de noviembre de 2009 en un disco doble, junto a la banda sonora de la película I Can See You. Ambas fueron compuestas por Jeff Grace.

Calificación:

FilmAffinity: 5,4/10

Tomatazos: 86 %

La Vanguardia: 6/10

Mejor película: Mujercitas (2019)

Año: 2019

En los primeros años que prosiguen a la guerra civil estadounidense, la vida de una familia se ve alterada para siempre luego de que Beth, una de las hermanas, revela que padece una terrible enfermedad.

Calificación

FilmAffinity: 7/10

SensaCine.com: 4/5

Sofia Coppola

Sofia Carmina Coppola es una directora, guionista, productora y actriz estadounidense. Dirigió Las vírgenes suicidas y en 2003 ganó un Premio Óscar a mejor guion original por Lost in Translation,

Peor película: A Very Murray Christmas (2015)

A Very Murray Christmas es una película musical producida por Netflix y protagonizada por el reconocido actor Bill Murray (Lost in Translation), en la que Murray se interpreta a sí mismo como el presentador de un programa de televisión especial para Navidad y teme que ninguna de las celebridades invitadas a esta fiesta navideña asista debido a una tormenta de nieve que azota Nueva York.

Calificación

IMDb: 5,5/10

FilmAffinity: 5,1/10

SensaCine.co: 3/5

Mejor película: Lost in Translation (2003)

Un actor de mediana edad que está en Tokio para grabar un comercial conoce a la joven esposa de un fotógrafo de famosos.

La cinta fue nominada a cuatro premios Óscar (mejor película y Bill Murray como mejor actor), la directora ganó el premio al mejor guion original, estando nominada también en la categoría de mejor director. Recaudó $119 millones de dólares con un presupuesto inicial de $4 millones.

Calificación

FilmAffinity: 7,1/10

IMDb: 7,7/10

SensaCine.com: 3,6/5