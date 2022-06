“Del otro lado del jardín”, la película colombiana para HBO Max empezó su rodaje

"Del otro lado del jardín" es una película original de Particular Crowd para HBO Max. Foto: Cortesía

¡Es oficial! Después de 13 años de la publicación de la famosa novela escrita por el colombiano Carlos Framb, iniciaron las filmaciones en Bogotá y Medellín de “Del otro lado del jardín”, basada en la historia que retrata la dicotomía sobre la vida y la muerte

. La película es dirigida por Daniel Posada y coescrita con Ignacio del Moral (Los lunes al sol). Las actuaciones destacan por ser una muestra de lo mejor del talento colombiano: Julián Román, Juana Acosta, Vicky Hernández, Christian Tappan, Luis Fernando Hoyos, Yuri Vargas, Juan Sebastián Calero, Nelson Camayo, Laura Osma, Erick Rodríguez, entre otros.

La película narra una experiencia real que vivió el escritor y poeta Carlos Framb de 40 años, quien tras armar un plan con su convaleciente madre para ayudarla a morir –y decidir él mismo acabar con su vida – despierta en la camilla de un hospital acusado de un crimen por el que se enfrenta a 30 años de cárcel. Gloria, la implacable fiscal encargada del caso, buscará la pena máxima para Carlos, hasta vivir en carne propia el deseo de libertad y el derecho a decidir.

“Del otro lado del jardín”, es una película que habla sobre la vida, la muerte, la eutanasia, el suicidio, los derechos del individuo y, sobre todo, de los juicios que como seres humanos tendemos a hacer desde el lugar en el que nos encontramos, desconociendo la historia que ha llevado a cada uno de nosotros a las decisiones que hemos tomado. La relación entre los protagonistas invita a mirar al otro, a la compasión, la empatía, y al respeto incondicional al otro de ejercer su libertad”, afirmó Daniel Posada, director de la película.

“Estamos encantados de realizar esta atractiva e importante película, que creemos que no sólo es relevante para la gente en Colombia, sino en todo el mundo. Daniel ha reunido a un brillante equipo de creativos y talento para hacer este título, y no podemos esperar a llevar esta poderosa historia al público”, aseguró Peter Bevan, Head of Particular Crowd.

“Del otro lado del jardín”, es una película original de Particular Crowd para HBO Max, producida por Infinito Studios y Calité Films, por los productores Oriol Uria, Albert Uria y Valentina Acosta, y los productores ejecutivos Tomás Yankelevich, Peter Bevan, y Mariana Sanjurjo.