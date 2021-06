Demencial tráiler de “El Escuadrón Suicida”: Harley Quinn y King Shark

Warner Bros lanzó el tráiler final de “El Escuadrón Suicida” (The Suicide Squad), clip que presenta al demencial equipo formado por James Gunn contra su monumental enemigo, el temible Starro. Conocido en los cómics como El Conquistador, el alienígena aparece furioso y peleando contra King Shark (Sylvester Stallone), Harley Quinn (Margot Robbie), Bloodsport (Idris Elba) o Polka-Dot Man (David Dastmalchian).

El adelanto arranca con Bloodsport en prisión por “mandar a la UCI a Superman con una bala de kryptonita”. “No pienso unirme a su puto Escuadrón Suicida”, dice el personaje a Amanda Waller (Viola Davis). “Ya lo veremos”, contesta ella. El personaje de Elba finalmente aceptara la propuesta para ayudar a su hija, que tiene que enfrentarse a un juicio.

EL ESCUADRÓN SUICIDA – Trailer Oficial “Lluvia”

“Cada miembro del equipo ha sido elegido por sus habilidades totalmente únicas”, apunta Amanda. “La misión es destruir todo rastro del proyecto Estrella de Mar”, anuncia. En el clip también aparecen otros personajes como Rick Flag (Joel Kinnaman), Peacemaker (John Cena), Weasel (Sean Gunn) y Sol Soria (Alice Braga).

En los cómics, Starro fue el primer villano al que se enfrentó la Liga de la Justicia en el tomo 28 de The Brave and the Bold. “Starro es gracioso porque es ridículo. Es una estrella de mar azul celeste gigante, pero también es muy aterrador”, explicó el guionista y director James Gunn en una entrevista con Den of Geek. “Cuando era niño pensé que era lo más aterrador de todos los tiempos. Y creo que eso ejemplifica lo que es esta película: es ridícula y también aterradora y seria. Así que funciona muy bien como el villano de la película, como uno de los villanos, en realidad”, agregó.

El Escuadrón Suicida (The Suicide Squad) llegará a los cines el próximo 8 de agosto.