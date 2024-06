Denis Villeneuve estrenará una nueva película en diciembre de 2026

El director canadiense es conocido por cintas como "Arrival", Blade Runner 2049" y las recientes cintas de "Dune". Foto: Wikimedia - Gage Skidmore

Warner Bros. anunció que la próxima película del cineasta canadiense Denis Villeneuve llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, de la mano de Legendary Entertainment, productora de la exitosa saga de “Dune”, informó el medio estadounidense The Hollywood Reporter. Aunque los detalles de este último largometraje no han sido desvelados hasta el momento, Villeneuve declaró que la tercera parte “Dune” no sería su próxima película.

Los estudios de cine estadounidense fijaron además la fecha del 26 de marzo de 2027 para MonsterVerse, la franquicia de monstruos protagonizada Godzilla y King Kong. “Dune: Parte Dos″ y el universo Arrakis, que se estrenó el pasado mes marzo y estuvo protagonizada por Timotheé Chalamet y Zendaya, ha recaudado más de US$711 millones en los cines del todo el mundo.

¿Quién es Denis Villeneuve?

El director canadiense comenzó su carrera en el cine en 1994 con el cortometraje “REW FFWD”. En 2010 el cineasta se pondría en el foco internacional con “Incendios”, cinta nominada al premio Óscar a Mejor película de lengua extranjera y logró premios en festivales como Toronto y Venecia. Otras películas de Villeneuve que captaron la atención de la crítica y el público han sido “Prisioneros” (2013), “Enemy”, estrenada el mismo año que la anterior y basada en la novela “El hombre duplicado” de José Saramago, “Sicario” (2015), “Arrival” (2016) y “Blade Runner 2049″ (2017).

En los últimos años, el director tomó aún más relevancia en el panorama mundial con las películas basadas en las novelas de Frank Herbert: “Duna” (2021) y “Duna: Parte Dos” (2024), esta última se ha ubicado como uno de los grandes éxitos de taquilla en lo que va del año.