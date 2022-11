Director de “Pantera Negra” revela la última conversación con Chadwick Boseman

Chadwick Boseman interpretó a Pantera Negra desde su primera aparición en 2016. Foto: Jordan Strauss / AP

Chadwick Boseman, quien iba a protagonizar “Pantera negra: Wakanda por siempre” falleció inesperadamente en 2020.

Ahora, con la película a punto de estrenarse, el director y guionista del filme, Ryan Coogler, ha revelado cómo fue su última conversación con el intérprete.

En el primer episodio del pódcast de la película, “Wakanda Forever: The Official Black Panther Podcast”, el cineasta ha explicado cómo fue el proceso original de escritura de la producción. Tras terminar el primer borrador, le ofreció a Boseman leerlo para conocer su opinión.

“Acababa de terminar (el guion). Mi última conversación con él fue llamarlo para preguntarle si quería leerlo antes de recibir las notas del estudio. Esa fue la última vez que hablamos”, confirma, “murió unas pocas semanas después de que yo terminase”. Emocionado, también asegura que notó a Boseman “cansado”.

Coogler cuenta que, a pesar de no saber lo que estaba ocurriendo, intuyó que algo no iba bien: “(Boseman) me llamó y me di cuenta de que estaba acostado cuando estábamos hablando. Simone (la prometida de Boseman) estaba con él, pero él la echó porque le dijo que no quería que escuchara nada que pudiera meterlo en problemas con un acuerdo de confidencialidad. Ella no quería dejarlo. Así que me di cuenta de que algo estaba pasando”.

En cualquier caso, el director recuerda que ambos estaban de buen humor, riéndose y emocionados por su inminente boda. Pero, al hablar de la película, Boseman se negó a leer el guion.

“Dijo que no quería leerlo porque no quería interponerse en las notas que pudiera tener el estudio. Así que dijo que lo leería más tarde. Luego descubrí que estaba demasiado cansado para leer algo”, indica apenado.

Boseman falleció el 28 de agosto de 2020 a la edad de 43 años. El actor había estado luchando en secreto contra un cáncer de colon.

Tras su muerte, Coogler reescribió “Pantera negra: Wakanda por siempre” de forma que la película honrara su legado como superhéroe. La secuela se estrenará el 11 de noviembre y cerrará la Fase 4 de Marvel.

¿Cuándo se estrena “Pantera Negra: Wakanda para siempre”?

El 11 de noviembre llega las salas de cine de todo el mundo la secuela de Pantera Negra, “Wakanda para siempre”.

En esta nueva producción Letitia Wright, quién interpreta a Shuri, hermana del rey T’Challa y Pantera Negra (Chadwick Boseman), tomará su puesto en la secuela, esto según los últimos avances que ha lanzado Disney de su próximo estreno.