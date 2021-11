DirecTV Go presenta las novedades para noviembre

Miniaturist: con un elenco renovado y una nueva historia, llega la segunda temporada de este exitoso drama británico. Katherine Kelly (Liar) interpreta a una maestra que lucha por probar su inocencia tras ser acusada de asesinar a un adolescente.

Back to live: llega el segundo ciclo de esta aclamada comedia británica creada y protagonizada por Daisy Haggard que sigue los intentos de una mujer por rehacer su vida luego de 18 años en prisión.

The miniaturist: en la Ámsterdam de 1686, la joven Nella Oortman se casa con un rico comerciante. Pronto descubre que su nuevo hogar está repleto de secretos.

(Le recomendamos: “Dr. Brain”, la primera película coreana de Apple TV, se estrenará en noviembre)

The Miniaturist Trailer

Documentales

The rise and fall of the spanish king: la historia de la caída en desgracia del rey Juan Carlos I de España. Alguna vez amado y admirado por su pueblo, fue forzado a abdicar en 2014 y a abandonar su propio país en 2020 acusado de lavado de dinero, corrupción y adulterio.

King George VI: brother, husband, king: el foco de este documental es la historia del Rey George VI, padre de la actual monarca, cuya increíble vida fue la inspiración de la premiada película El discurso del Rey.

King George VI: Brother, Husband, King

Queen Mary: demás de ser la esposa de George V, fue madre de dos reyes y abuela de la actual reina de Inglaterra. Este documental repasa la vida de esta mujer que se convirtió en símbolo de una nación.

Especiales

The go-go´s: como la primera banda compuesta exclusivamente por mujeres en tocar sus propios instrumentos, escribir sus propias canciones y tener un álbum número uno, The Go-Go’s es el grupo femenino de rock por excelencia. Este nuevo documental cuenta su historia.

Pet shop boys in it couldn’t happen here: este especial de 1988 muestra a Neil Tennant y Chris Lowe en un recorrido a lo largo de Inglaterra en el que se encuentran con una serie de excéntricos personajes. Incluye clásicos como West End Girls, It’s a Sin, Always On My Mind y más.

Ibiza: the silent movie: dirigido por el aclamado director Julian Temple (Glastonbury, Joe Strummer: The Future Is Unwritten) y con música de Fatboy Slim, este documental cuenta la historia de la isla de Ibiza y cómo se convirtió en la capital mundial de la fiesta.

Catfish and the bottlemen: en este recital registrado en Manchester en mayo de 2019 frente a mas de 20 mil fans, la popular banda de rock galesa presentó su más reciente álbum de estudio, The Balance. El show incluye, además, los éxitos de toda su carrera.

Cold war kids: Cold War Kids es una banda de rock independiente oriunda de Long Beach, California. Este especial nos permite disfrutar de su pulido sonido y de una reveladora entrevista con el presentador Ted Stryker. Incluye versiones de hits como Love Is Mystical y First.

El gran pez: un hombre intenta distinguir la verdad de la ficción en los relatos de su padre moribundo. Drama. 2003. Título original: Big Fish. Con Ewan McGregor, Billy Crudup. Dirección: Tim Burton.

Pescador de ilusiones: batido por su responsabilidad en una tragedia, un locutor de radio busca la redención.

Brazil: un burócrata intenta corregir un error administrativo y se convierte en enemigo del Estado. Ciencia ficción.

En la luna: cuando se acerca el final de su misión en la luna, un astronauta comienza a ver y oír cosas extrañas.

(Le puede interesar: “Alerta roja”, “Arcane”, y otros estrenos de Netflix para noviembre)

Ciclo de cine chileno

Alma: cuando su mujer lo abandona por un pretendiente argentino, Fernando viaja a Buenos Aires decidido a recuperarla.

Cachimba: un empleado bancario decide asumir la misión de dar a conocer la obra de un desconocido pintor chileno.

Swing: Gustavo y Dolores ofrecen su casa a sus mejores amigos sin sospechar que esto va a derivar en la mayor crisis entre las parejas.

El regalo: las cosas no salen como lo esperado cuando dos amigos de Francisco deciden regalarle un viaje para animarlo en un mal momento.

Ciclo de cine argentino

El hilo rojo: tras conocerse en un avión, Manuel y Abril sienten que son el uno para el otro. Pero el destino los separa y solo vuelven a encontrarse años después. Romance. 2016. Con Eugenia Suárez, Benjamín Vicuña. Dirección: Daniela Goggi.

Casi leyendas: tres amigos distanciados se reúnen más de dos décadas después de la disolución de la banda con la que casi alcanzaron el éxito. Comedia. 2017.

Aniversario

Diego Maradona: un año del fallecimiento del astro del fútbol mundial lo recordamos con una nueva emisión de este aclamado documental de Asif Kapadia (Amy, Senna).