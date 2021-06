Directv presenta nuevo documental sobre Britney Spears

“The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship” busca desentrañar las complejidades que rodean la controvertida tutela legal que ha perseguido a la artista durante décadas.

El jueves 17 de junio, tan solo días antes del testimonio de Britney Spears frente a la justicia para definir la situación legal de su tutela, The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship se estrenará en la señal OnDIRECTV y en la plataforma de streaming DIRECTV GO.

En este documental, el premiado periodista Mobeen Azhar viaja a Kentwood, la ciudad natal de Britney Spears, para desentrañar las complejidades que rodean su controvertida tutela legal. Mobeen pronto se encontrará en medio de la batalla entre el equipo de tutela de Spears y los apasionados fans detrás del movimiento #FreeBritney.

Intenta hablar con quienes están a ambos lados de la historia, aún en desarrollo de una de las superestrellas más grandes del pop. El especial incluye entrevistas nunca antes vistas con el maquillador de Britney, Billy Brasfield; su ex coreógrafo Brian Friedman; el famoso bloguero Perez Hilton y la abogada Lisa MacCarley, entre otros.

“Este documental no solo revela la información más actual sobre el movimiento #freebritney, sino que también brinda una mirada empática al precio de la celebridad y las consecuencias de explotar la fama, desde ambos lados de la cuestión”, comentó Willard Tressel, Gerente General de OnDirecTv.

The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship se estrenará en exclusiva el jueves 17 de junio a las 9:00 p.m., en el canal de entretenimiento OnDIRECTV y en la plataforma de streaming Directv Go.