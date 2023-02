Disney+ anuncia fecha de estreno de la serie animada “Star Wars: Visions”

Waugh es el productor ejecutivo de Star Wars: Visions Volumen 2 junto con Jacqui Lopez y Josh Rimes. Foto: Cortesía

Disney+ y Lucasfilm anunciaron que el segundo volumen de la serie de antología animada Star Wars: Visions llega de forma exclusiva a la plataforma de streaming el 4 de mayo de 2023. Tras el éxito de la serie nominada en los Premios Emmy Star Wars: Visions, el nuevo volumen continuará ampliando los límites de la narración de Star Wars, con nueve cortos nuevos realizados por nueve estudios de todo el mundo. A través de los estilos de animación más cautivadores de diversos países y culturas, el segundo volumen ofrece una nueva y dinámica perspectiva de Star Wars.

Los cortos incluidos en Star Wars: Visions Volumen 2 han sido creados por los siguientes estudios internacionales de animación: El Guiri (España), Cartoon Saloon (Irlanda), Punkrobot (Chile), Aardman (Reino Unido), Studio Mir (Corea del Sur), Studio La Cachette (Francia), 88 Pictures (India), D’Art Shtajio (Japón) y Triggerfish (Sudáfrica). El cortometraje de D’Art Shtajio fue creado en colaboración con Lucasfilm Ltd. (Estados Unidos).

“La reacción al primer volumen de Star Wars: Visions nos maravilló. Estamos encantados de que este proyecto haya inspirado y calado en tanta gente”, afirmó James Waugh, productor ejecutivo de Star Wars: Visions y vicepresidente senior de Contenido y Estrategia de Franquicias de Lucasfilm. “Siempre consideramos Star Wars: Visions como un marco para las expresiones de celebración de la franquicia de algunos de los mejores creadores de la actualidad. La animación está viviendo un renacimiento global, y no deja de sorprendernos la cantidad de creatividad que está impulsando este medio. Con el Volumen 1, las mentes imaginativas de la industria japonesa de dibujos animados se mostraron en todo su esplendor” señaló.

“Con el Volumen 2, ampliamos nuestro ámbito para llevar al público a una gira global de algunos de los creadores con más talento de todo el mundo. Estamos muy orgullosos de poder revelar la lista de los estudios que hemos reunido. Todos los cortometrajes son increíbles, llenos de corazón, alcance, imaginación y los valores que hacen que las historias sean inconfundiblemente STAR WARS, al tiempo que abren nuevas y audaces formas de ver lo que puede ser una historia”, concluyó Waugh, el productor ejecutivo de Star Wars: Visions Volumen 2 junto con Jacqui Lopez y Josh Rimes.

Más detalles sobre cada cortometraje y realizadores a continuación:

Título: Sith

Estudio: El Guiri

Guionista y director: Rodrigo Blaas

Rodrigo Blaas es un director de cine ganador de un Premio Emmy que lleva más de 20 años en el mundo de la animación. Tras cofundar Stromboli Animation en 1997, Blaas se incorporó a Blue Sky Studios en el año 2000, donde trabajó en el largometraje Ice Age, antes de pasar a Pixar Animation Studios. Allí trabajó en proyectos como BUSCANDO A NEMO (2003), LOS INCREÍBLES (2004), RATATOUILLE (2007) y WALL-E (2008) y en el cortometraje nominado al Oscar® La Luna (2011). Más recientemente, Blaas se asoció con Guillermo del Toro para desarrollar la premiada serie Trollhunters, fue director creativo de Mikros Animation Paris y, en 2021, creó El Guiri Studios en Madrid con su socia, Cecile Hokes. También escribió y dirigió el premiado cortometraje de 2009 Alma.

Título: Screecher’s Reach

Estudio: Cartoon Saloon

Director: Paul Young

Paul Young es cofundador de Cartoon Saloon, ganador de los premios IFTA y nominado a los Oscar, Emmy y BAFTA. Ha producido los largometrajes de animación El Dragón de Papá, WolfWalker: Espíritu Lobo, El Secreto De Los Kells, La Canción Del Mar y El Pan De La Guerra, así como premiadas series de televisión como Puffin Rock, Dorg Van Dango y Viking Skool.

Título: In the Stars

Estudio: Punkrobot

Guionista y director: Gabriel Osorio

Gabriel Osorio obtuvo su licenciatura en Bellas Artes de la Universidad de Chile, especializándose posteriormente en animación 3D. Tras trabajar en anuncios, películas y series de televisión, fundó el estudio Punkrobot. Desde 2008 ha dirigido proyectos para televisión infantil como Flipos, Las aventuras de Muelin y Perlita, Soccer Girls y spots publicitarios. En 2016, su cortometraje Historia de un oso se convirtió en el primer proyecto latinoamericano en ganar un Oscar® en la categoría de cortometraje de animación.

Título: I Am Your Mother

Estudio: Aardman

Directora: Magdalena Osinska

Magdalena Osinska es una galardonada directora que lleva ocho años en Aardman. Ha dirigido anuncios de stop-motion, CGI, 2D y acción real, como The Great Sofa Caper de Wallace & Gromit y Share the Orange. Osinska dirigió el desarrollo de la serie infantil Joyets y también ha dirigido películas como Spirits of the Piano y Zbigniev’s Cupboard. Graduada de la Escuela Nacional de Cine y Televisión de Beaconsfield (Reino Unido), así como de la Escuela Polaca de Cine de Lodz y la Escuela Superior de Arte de Varsovia, Osinska está desarrollando actualmente el largometraje Jasia, basado en los recuerdos de su abuela sobre la Polonia de la Segunda Guerra Mundial.

Título: Journey to the Dark Head

Estudio: Studio Mir

Director: Hyeong Geun Park

La estrella emergente Hyeong Geun Park ya se había hecho un nombre cuando comenzó en la industria de la animación coreana en 2017, gracias a su gran sensibilidad para el dibujo y la animación. Ha dirigido la animación de decenas de tráilers cinematográficos de videojuegos y desde entonces se ha expandido a las series de animación, trabajando en proyectos como Dota: Sangre de Dragón: Libro 3(2022) y Lookism (2022). Journey to the Dark Head es el primer título que produce de principio a fin.

Título: The Spy Dancer

Estudio: Studio La Cachette

Guionista y director: Julien Chheng

Julien Chheng es director general de Studio La Cachette, un estudio de animación francés ganador de un Premio Emmy® que cofundó en 2014 con sus compañeros de la escuela Gobelins Oussama Bouacheria y Ulysse Malassagne. Chheng se formó en desarrollo visual en Disney y ha trabajado como animador de personajes en los aclamados largometrajes de animación 2D El gato del rabino, Mune: el guardián de la luna y la nominada al Premio de la Academia Ernest y Célestine. En 2021, ganó un Premio Emmy® como productor ejecutivo de animación de Primal, para la cual también se desempeñó como supervisor de animación. En 2022, Chheng dirigió junto a Jean-Christophe Roger el largometraje nominado a los César Ernest y Célestine: un viaje a Gibberitia.

Título: The Bandits of Golak

Estudio: 88 Pictures

Director: Ishan Shukla

Ishan Shukla comenzó su carrera como artista CG en Singapur. Durante más de una década, encabezó diversos proyectos, desde anuncios de televisión hasta series y videos musicales. Su corto de animación de 2016, Schirkoa, fue incluido en los nominados de los Premios de la Academia tras recibir decenas de galardones y ser exhibido en 120 festivales internacionales, incluido SIGGRAPH Asia, donde fue nombrado mejor de la exposición. A continuación, creó su propio estudio de animación para trabajar en largometrajes de animación orientados a adultos, incluido Schirkoa, que llegará a los festivales en el verano de 2023.

Título: The Pit

Estudio: D’Art Shtajio and Lucasfilm Ltd.

Guionista, director y productor ejecutivo: LeAndre Thomas

Co-director: Justin Ridge

LeAndre Thomas es un galardonado guionista y director de Oakland, California, cuya película más reciente ganó el premio al Mejor Director en el Festival Internacional de Cine de Pasadena. Además de sus películas independientes, Thomas forma parte del equipo del estudio de franquicias de Lucasfilm Ltd., donde ha trabajado durante más de 11 años y ha participado en títulos recientes como Light & Magic, The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Star Wars: Tales of the Jedi, y muchos más.

Justin Ridge fue productor ejecutivo de la serie nominada al Emmy® Star Wars: La resistencia. Sus créditos también incluyen Star Wars Rebels, Cigüeñas: la historia que no te contaron, The Cleveland Show, Star Wars: La guerra de los clones y Avatar: la leyenda de Aang.

Título: Aau’s Song

Estudio: Triggerfish

Guionista y directores: Nadia Darries y Daniel Clarke

Nadia Darries es directora, animadora y cofundadora de Goon Valley Animation, con vocación de compositora. Nacida en Cape Flats, Sudáfrica, Darries ha trabajado en cine de animación de alta gama y diseño de movimiento como animadora, gestora de proyectos, directora creativa y directora desde 2015. Su experiencia incluye la animación en Triggerfish Animation Studios en las galardonadas películas de la BBC Hombre Rama, La rebelión de los cuentos y La rata pirata.

Daniel Clarke es un director y artista con sede en Ciudad del Cabo que trabaja en animación, cine e ilustración. Comenzó su carrera en la animación en 2008 en Triggerfish Animation Studios, donde ha trabajado como diseñador de producción, director de arte y director en proyectos como el largometraje “Khumba”, “Stick Man” de la BBC y “The Snail and the Whale.” En 2018, junto con James Clarke y Daniel Snaddon, completó la novela gráfica “Kariba”.

Star Wars: Visions Volumen 2 llega exclusivamente a Disney+ a partir del 4 de mayo de 2023.