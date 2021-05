Disney estrenará “Jungle Cruise” en cines y “streaming” el 30 de julio

La cinta protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt se estrenará al tiempo en las salas de cine y en su plataforma de “Streaming”.

Disney repetirá la estrategia de lanzamiento que inauguró durante la cuarentena por el coronavirus y estrenará “Jungle Cruise”, la cinta protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, en su plataforma de “streaming” a la vez que en cines.

Johnson, conocido como “La Roca”, anunció que el filme llegará a los hogares el 30 de julio siguiendo el mismo modelo que “Mulan” y “Raya and the Last Dragon”, a pesar de que los cines han vuelto a abrir en la mayor parte de Estados Unidos.

La película, dirigida por el español Jaume Collet-Serra, podrá verse en salas o a través de Premier Acces, un pago adicional a la mensualidad del servicio Disney+ que en EE.UU. es de 29,99 dólares, aunque es diferente según el país.

Antes, Disney+ estrenará por el mismo precio “Cruella”, el 28 de mayo, y “Black Widow”, el 9 de julio.

“Lo más importante para nuestra película siempre fue cuidar de las familias de todo el mundo dando opciones para verla”, aseguró Johnson en Instagram.

La noticia acarrea su polémica, ya que el estudio adoptó esta estrategia para estrenar títulos durante los meses duros de la pandemia, con el objetivo de volver a los cines en cuanto se levantaran las restricciones.

Sin embargo, parece que a partir de agosto volverá a respetar la exclusividad de las salas, ya que el estudio lanzará de manera tradicional “Free Guy”, el 13 agosto, y la próxima entrega de Marvel, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, el 7 de septiembre.

Por su parte, el 18 de junio Pixar hará llegar “Luca”, su película ambientada en la costa italiana, de manera gratuita a todos los abonados a Disney+, sin ni siquiera dar la opción de acudir al cine.