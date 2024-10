¿Dónde ver “Romper el círculo”? Esta plataforma streaming la estrenó

La película está protagonizada por Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate, Hasan Minhaj y Brandon Sklenar. Foto: Sony Pictures - Sony Pictures

Romper el Círculo, la primera novela de Colleen Hoover adaptada para la pantalla grande, cuenta la conmovedora historia de Lily Bloom (Blake Lively), una mujer que se sobrepone a una infancia traumática a fin de emprender una nueva vida en Boston y materializar su sueño de toda la vida, consistente en abrir las puertas de su propio negocio.

Un encuentro fortuito cono el encantador neurocirujano Ryle Kincaid (Justin Baldoni) dispara una intensa conexión, pero mientras se enamoran profundamente, Lily comienza a detectar aspectos de Ryle que no hacen sino recordarle la antigua relación de sus padres. Cuando el primer amor de Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), reaparece súbitamente en su vida, su relación con Ryle sufre un vuelco, y Lily cae en la cuenta de que debe aprender a depender de su propia fortaleza a fin de tomar una decisión prácticamente imposible, en aras de su futuro.

Columbia Pictures y Wayfarer Studios presentan una Producción de Wayfarer y Saks Picture Company, una cinta de Justin Baldoni, Romper el Círculo. Protagonizada por Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate, Hasan Minhaj y Brandon Sklenar. Dirigida por Justin Baldoni. Producida por Alex Saks, Jamey Heath, Blake Lively y Christy Hall. El guion para pantalla es de Christy Hall. Basada en el libro de Colleen Hoover.

Los Productores Ejecutivos son Steve Sarowitz, Todd Black, Colleen Hoover, Andrew Calof, Andrea Ajemian y Jophn Logan Pierson. El Director de Fotografía es Barry Peterson. El Diseñador de Producción es Russell Barnes. Los Editores son Oona Flaherty y Robb Sullivan. El Diseñador de Vestuario es Eric Daman. La Música es de Rob Simonsen & Duncan Blickenstaff. La Supervisora Musical es Season Kent. Casting por Kristy Carlson, CSA.

La cinta ha sido clasificada para Adolescentes y Adultos (PG-13) por The Motion Picture Association a causa de su violencia doméstica, contenido sexual y cierto lenguaje obsceno. En su sección “Del cine a Max”, la plataforma agregó este viernes “Romper el Círculo” como parte de sus contenidos.

Sobre la producción

Blake Lively, quien protagoniza y produce Romper el Círculo, la primera cinta adaptada a partir de una novela de Colleen Hoover, supo desde el principio que tendría que trabajar con un material sumamente especial. “Vi un escaparate con sus libros- Colleen Hoover, Colleen Hoover, Colleen Hoover”, rememora Lively. “Su nombre estaba por todos lados. Sabe cómo hablarle a cierto público- su voz resuena entre la gente. Las historias que cuenta y su manera de contarlas llegan y atrapan a una gran cantidad de personas”.

La muy vendida novela de Hoover, cuyo título es el mismo que el de la cinta, cuenta la historia de Lily Bloom, una joven que ha decidido romper con su pasado traumático pero que a la vez cae en la cuenta de que incurre en los mismos patrones con los que creció. “Por aquellas fechas, cuando decidí capitanear la adaptación cinematográfica, la novela se había convertido en la segunda historia romántica más importante de todos los tiempos, según Goodreads”, rememora el director y actor Justin Baldoni. “Los y las fans se enamoraron de Lily. Leí el libro y me quedó claro que incluía mucho más que mero romance. Es un libro acerca de la experiencia humana”.

“Me enamoré de Lily, así de sencillo”, dice Lively. “Quise contar su historia porque su mapa emocional me quedaba muy claro, a pesar de lo cual el mismo personaje podía representarse de muchas otras formas. Supe que si decidía encarnarla, ella no sería una delicada flor, sino una mujer bien aterrizada. Alguien coherente. Me pareció importante poder ver a una persona aparentemente establecida que comienza a perder rumbo. Te permite caer en la cuenta de que nunca sabes a ciencia cierta qué es lo que acontece en las vidas de otras personas. Todos emprendemos un viaje existencial, pero no siempre comenzamos limpiamente, o quizás la parte media o final del viaje lo vuelva desastroso. Espero que esto ayude a la gente a sentirse menos sola, sobre todo el personaje de Lily, simultáneamente fuerte y vulnerable, reconcentrado y a la vez falible, perdido pero dispuesto a hallarse a sí mismo”.

El proyecto de adaptación para Romper el Círculo comenzó antes del éxito inusitado de la obra. El libro fue publicado en 2016, y Baldoni buscó por primera vez a Hoover para invitarle a colaborar en la adaptación en 2019. Luego, en 2022, el libro tomó vuelo con la aparición de un público masivo entre la comunidad de lectores de #BookTok, de TikTok. Desde entonces, el libro ha pasado 140 semanas en la Lista de los Más Vendidos de The New York Times y ha vendido más de diez millones de copias. Hoover es actualmente la autora más vendida en EUA, y la secuela de su libro, It Starts With Us, se convirtió en el libro más solicitado en el sistema de apartado de la editorial Simon & Schuster. “Se convirtió en un estallido”, comenta el realizador.