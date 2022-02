“Dune” encabeza los Bafta con once nominaciones

Imagen de la película "Dune". Foto: Cortesía

La cinta de ciencia ficción “Dune”, del canadiense Dennis Villeneuve, encabeza la edición de este año de los premios Bafta de la academia del cine británico con once nominaciones, cuatro más que “The Power of the Dog” (“El poder del perro”) , de Jane Campion, y cinco más que “Belftast”, de Kenneth Branagh.

Dune | Official Main Trailer

El español Pedro Almodóvar competirá en la categoría de película de habla no inglesa, con “Madres Paralelas”, mientras que el mexicano Guillermo del Toro ha conseguido tres nominaciones técnicas con “Nightmare Alley”: a mejor fotografía, mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario.

Por el Bafta a mejor película, la máscara dorada más codiciada de la velada que se celebrará el próximo 13 de marzo en el Royal Albert Hall de Londres, competirán “Belfast”, “Don’t Look Up”, “Dune”, “Licorice Pizza” y “Power of The Dog”

DON'T LOOK UP | Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence | Official Trailer | Netflix

La nueva película de James Bond, “No Time to Die” (“Sin tiempo para Morir”), se ha tenido que conformar con cinco nominaciones, las mismas que “West Side Story” y “Licorice Pizza”, mientras que optan a cuatro premios “King Richard”, “After Love”, “Booiling Point”, “Cyrano” y “Passing”.

Almodóvar, que ya ha sido premiado en estos galardones con “Todo Sobre mi Madre”, “Hable con Ella” y “La Piel que Habito”, competirá por su sexto Bafta con “Drive My Car”, de Ryûsuke Hamaguchi y Teruhisa Yamamoto, “The Hand of God”, de Paolo Sorrentino y Lorenzo Mieli, “Petite Maman”, de Céline Sciamma y Bénédicte Couvreur, y “The Worst Person in the World”, de Joachim Trier y Thomas Robsahm.

NO TIME TO DIE Trailer – In Cinemas October 2021.

Este año los Bafta se han comprometido con “reconocer el talento emergente” y esto ha quedado demostrado en el número de directores y actores que han sido nominados por primera vez.