Eduardo Luis y Carlos Antonio Vélez, el papel de Win en el Pasto vs. Nacional

El periodista y narrador de Win Sports Eduardo Luis López habló de la polémica jugada que se registró en el partido entre Pasto y Atlético Nacional, el pasado fin de semana por la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay. El árbitro del juego, Bismarks Santiago, tomó la decisión de no darle un gol al equipo de Medellín, luego de que los encargados del VAR, Fernando Acuña y Diego Ruiz, revisaran la jugada por varios minutos y determinaran que el balón no había ingresado en su totalidad.

Las críticas no se hicieron esperar, pues, tal como quedó evidenciado en la transmisión de televisión, las cámaras no dieron una toma clara, desde un ángulo preciso, que permitiera determinar si la jugada había terminado en gol. Eduardo Luis López, narrador del canal Win Sports, aseguró en el programa “Saque Largo” que no había forma de llevar la transmisión completa a Pasto, a causa del mal estado de las vías para llegar a la ciudad.

Gol anulado en el partido Nacional vs. Pasto

El periodista comentó que, como sucede en la mayoría de ligas sudamericanas, los partidos de Win son transmitidos por medio de 13 cámaras. “Las vías para llegar a Pasto no están listas y ya ha pasado todo el año. Este juego lo hicimos con seis cámaras porque no hay acceso. Hay una sola vía para llegar.”, indicó.

López explicó el riesgo que supone transportar los equipos por la vía a Pasto, que cuenta con un solo carril y lo que significaría para el cubrimiento del resto de los partidos de la liga perder un móvil con cámaras durante los tres días de ida y los otros tres de regreso que significa llevar el equipo técnico hasta la capital del departamento de Nariño, por la mala condición de la carretera. “Esto va más allá de nuestras posibilidades”, aseguró.

En este sentido, Carlos Antonio Vélez, quien también comenta para Win, señaló en su columna Palabras Mayores en Antena 2: “Seguramente (a los encargados del VAR) los pararán un partido o dos y luego vuelven. ¿O le seguirán echando la culpa Win porque solo había seis cámaras en el estadio por razones de vías cerradas? Cuando un grupo arbitral ve que no hay garantías para el VAR porque hay pocas cámaras, simplemente no pita y no hace el partido. Es muy fácil echarle la culpa a las otras entidades y como es popular joder a Win, entonces la culpa la tiene Win”.

🔥⚽ ¡En el shooow explicamos la parte técnica, cámaras y manejo de la producción para los partidos de nuestro amado FPC y lo ocurrido en el partido entre Deportivo Pasto y Atlético Nacional!#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/rDPYLYXAbI — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) May 22, 2023

No obstante, en redes sociales son constantes las quejas de los usuarios del canal que consideran que no se les cumple la promesa del cubrimiento multicámara a cambio de los $32.900 que cuesta la suscripción.

“Aquí tendrás 24 horas de programación y podrás disfrutar los partidos del Fútbol Profesional Colombiano sin publicidad durante el tiempo de juego, con diferentes ángulos, gracias a las 13 cámaras y con herramientas tecnológicas de primer nivel para el análisis táctico”, promete Win Sports en su página web

@WinSportsTV cuando me dijeron que iban a tener lo último en tecnología, 30 cámaras cubriendo un partido, pensé en esto... Pero no..... me engañaron!!! Lo mismo de siempre #lopagarasumadre Pinches falsos pic.twitter.com/xNHYkJh6s1 — Yuber Cuadrado (@yuber_cuadrado) January 25, 2020

Eduardo Luis dijo que, en efecto, consideraba que el canal sí tenía la responsabilidad de brindarles a los televidentes las mejores herramientas para ver los partidos. “Esa es una crítica que yo puedo entender, pero que nosotros tengamos la responsabilidad de que un equipo arbitral decida si una pelota es gol o no, eso no nos compete a nosotros. Tenemos una producción de la que el VAR se alimenta para tomar las decisiones, pero podría poner sus cámaras de forma independiente”, explicó.

Para concluir, dijo que en este caso no era responsabilidad del canal, en tanto el VAR es una empresa independiente que trabaja para la Dimayor y es quien debería garantizar tener las herramientas suficientes para tomar las mejores decisiones durante los partidos.