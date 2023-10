El anime “One Piece” vuelve a televisión sin censura en Comedy Central

todos los seguidores que lo deseen podrán disfrutar de el especial Cine: One Piece, un maratón con algunas de las mejores películas de la saga el viernes 3 de noviembre. Foto: Cortesía

El próximo lunes 6 de noviembre, a partir de las 6:50 p.m. el exitoso anime One Piece llega a Comedy Central. Los seguidores de la saga creada por Eiichiro Oda podrán rememorar las aclamadas historias que conforman Monkey D.Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, que llegarán al canal de televisión sin censura.

Los episodios de la popular adaptación del manga homónimo de Eiichiro Oda estarán disponibles de lunes a viernes a partir de las 18:50 horas en el servicio bajo demanda de los principales operadores en los que opera Comedy Central.

En cualquier caso, los fans de este fenómeno de la cultura pop tendrán la oportunidad de revivir las épicas aventuras de los carismáticos y únicos personajes que conforman la icónica saga East Blue, compuesta por los arcos de Romance Dawn, Orange Town, Villa Syrup, Baratie, Arlong Park, Loguetown, la Banda de Buggy y Dragón Milenario del aclamado anime.

“Monkey D. Luffy, un joven pirata optimista que sueña con encontrar el One Piece, parte en busca de la tripulación leal que necesita para navegar por los vastos océanos. Su viaje comienza cuando ayuda a Koby, un marinero forzado a la servidumbre, a escapar de una situación indeseable. Mientras está en Shells Town, Luffy conoce a Roronoa Zoro, un amoso cazador de piratas, y Nami, una maestra ladrona, y los tres forman una alianza”, reza la sinopsis oficial de la serie de animación.

Además, todos los seguidores que lo deseen podrán disfrutar de el especial Cine: One Piece, un maratón con algunas de las mejores películas de la saga el viernes 3 de noviembre a partir de las 15:30h. Un maratón imperdible protagonizado por algunos de sus mejores títulos cinematográficos como One Piece: La película, One Piece: La aventura sin salida, One Piece: El barón Omatsuri y la Isla Secreta y One Piece: Strong World.