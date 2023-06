“El colibrí”: La película dirigida por Francesca Archibugi llega a Colombia

Esta historia sobre las dinámicas amorosas y las fragilidades humanas también se narra con las actuaciones de Kasia Smutniak, Laura Morante y Sergio Albelli. Foto: Cortesía

Basada en la exitosa novela de Sandro Veronesi, llega a Colombia la película El colibrí de la directora italiana Francesca Archibugi, una historia conmovedora que narra la vida de Marco Carrera, un médico marcado por la sombra de un amor platónico. Un complejo retrato de su vida, sus amores y sus dramas familiares. Un viaje fascinante que navega por diferentes épocas y ciudades, para aprender a hacerle frente a los constantes giros del destino. Protagonizada por Pierfrancesco Favino (Nostalgia) y Bérénice Bejo (The Artist), EL COLIBRÍ se estrena a nivel nacional el próximo jueves 29 de junio, con distribución de Cine Colombia.

Coescrita por Archibugi, Laura Paolucci y Francesco Piccolo, su trama avanza a fuerza de recuerdos que nos permiten ir de una época a otra, en un ritmo fluido que va desde principios de los años 70 hasta un futuro cercano. En el mar Marco conoce a Luisa, una joven bella e insólita, un amor para toda la vida que nunca se consumará ni tampoco se extinguirá. Sin embargo, construirá su vida conyugal en Roma, con Marina y su hija Adele. Hasta que deba viajar a Florencia por un destino implacable que lo somete a duras pruebas. En este camino encontrará a Daniele Carradori, psicoanalista y amigo, quien le enseñará a sortear los cambios de rumbo con ilusión, felicidad y buen humor.

Un best seller aplaudido por la crítica

Catalogada por la crítica como “una saga familiar como ninguna otra” (New York Journal of Books) e “ingeniosamente estructurada como un rompecabezas... una oscura crónica moderna que brilla por su inteligencia y sus destellos de patetismo” (Publishers Weekly Starred Review), esta novela de Sandro Veronesi, ganadora del Premio Strega 2020, máximo galardón literario de su país, se ha convertido en un fenómeno mundial de ventas, hoy traducida a 25 idiomas.

“Me gustaba mucho el libro de Sandro Veronesi, quería serle fiel y utilizarlo de forma personal, porque así me sentía. El libro es aventurero a nivel estilístico y queríamos ‘revivir’ la aventura. Un flujo único de acontecimientos en planos escalonados, como cuando se narra una vida, con episodios que salen a la luz aparentemente a granel, pero que en cambio están unidos por hilos internos, a veces inconscientes. (…) Mi deseo era anular la cámara, crear la percepción de que la historia se cuenta a sí misma. Hacer que se entiendan los subtextos. Y filmar lo invisible”.

Una cuidadosa producción de viaje por el mundo

Esta historia sobre las dinámicas amorosas y las fragilidades humanas también se narra con las actuaciones de Kasia Smutniak (From Paris with Love), Laura Morante (Bianca; La mujer del anarquista), Sergio Albelli (Leopardo; Miracle at St. Anna), Alessandro Tedeschi (La terra del figli), Benedetta Porcaroli (Perfect Strangers), Valeria Cavalli (Le passé) y, como invitado especial, el reconocido realizador italiano Nanni Moretti, en el papel del psicoanalista Daniele Carradori. Igualmente cuenta con la música de Battista Lena, la fotografía de Luca Bigazzi, la dirección de arte de Alessandro Vannucci y la edición de Esmeralda Calabria.

EL COLIBRÍ se estrenó en competencia oficial en el Festival Internacional de Cine de Toronto –TIFF de 2022, e inauguró el Festival de Cine de Roma el año pasado. También se ha presentado en los festivales internacionales de cine de Gotemburgo (Suecia), Belgrado (Serbia) y Barcelona-Saint Jordi (España). Obtuvo 4 nominaciones a los Premios David di Donatello 2023. Se estrenó en el circuito comercial de Italia a finales del año pasado y este año empezó su correría por España, Brasil, Bulgaria y Portugal, y próximamente estará en Suiza y Latinoamérica.