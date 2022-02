El documental “And just like that…” ya tiene fecha de estreno por HBO Max

El documental "And just like that..." cuenta con las entrevistas de nuevos miembros en el reparto y las icónicas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, además del equipo de guionistas, diseñadores de vestuario y productores. Foto: Cortesía

A fines de los 90, Sex and the city arrasó en la televisión con su honesta e hilarante perspectiva del amor, las relaciones... y el sexo, ganando miles de fans alrededor del mundo. Más de 20 años después, este documental ofrece una mirada detrás de escena sobre el rodaje de la serie And justl like that... como un homenaje que celebra el regreso de Carrie, Charlotte y Miranda mientras siguen navegando por su amistad y su vida en la ciudad de Nueva York.

El documental cuenta con las entrevistas de nuevos miembros en el reparto y las icónicas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, además del equipo de guionistas, diseñadores de vestuario y productores, muchos de los cuales volvieron a ocupar sus puestos anteriores en esta nueva entrega.

El documental, también cuenta con las entrevistas destacadas de: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Sarita Choudhury y Michael Patrick King, así como los diseñadores de vestuario de And just like that.., Molly Rogers y Danny Santiago.

Dirigida por Fabien Constant y producida ejecutivamente por Sarah Jessica Parker, Alison Benson, Lydia Tenaglia y Chris Collins.