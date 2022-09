El documental de BTS “In The Soop: Friendcation” llega en octubre a Disney+

Es una serie derivada de "IN THE SOOP" y es la adición más reciente a la colección de entretenimiento disponible en Disney+. Foto: Cortesía

Esta primavera, la audiencia está invitada a relajarse junto con las estrellas más importantes de Corea cuando se alejen de las tensiones de la fama mundial y realicen un viaje sorpresa a la naturaleza en IN THE SOOP: Friendcation, que estará disponible el 19 de octubre exclusivamente en Disney+.

IN THE SOOP: Friendcation brinda a los suscriptores la posibilidad de ver de cerca la vida de cinco amigos célebres, Park Seojun, el rapero Peakboy, CHOI WOOSHIK (Parasite: Parásitos), PARK HYUNGSIK (Soundtrack #1) y V de BTS– cuando se alejan de su ajetreada vida cotidiana para descansar y distenderse juntos en un viaje sorpresa.

Lejos del ruido, el reality muestra al grupo de amigos disfrutando de la naturaleza y divirtiéndose con sus pasatiempos favoritos en el bosque. En el transcurso de la serie de cuatro episodios, la audiencia podrá verlos tomándose unas merecidas vacaciones lejos de las presiones del estrellato diario.

IN THE SOOP: Friendcation es una serie derivada de IN THE SOOP y es la adición más reciente a la colección de entretenimiento disponible en Disney+. Desde el 8 de septiembre los fans del K-Pop pueden también disfrutar en la plataforma de streaming de BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA, la película de los conciertos en vivo que dio BTS en el estadio SoFi de Los Ángeles a fines de 2021.