El documental “Love to Love You, Donna Summer” llega en mayo a HBO Max

El documental original HBO es una interpretación inesperada de la reina de la música disco. Foto: Cortesía

El documental original de HBO “Love to Love You, Donna Summer”, dirigido por el cineasta ganador del Oscar y Emmy Roger Ross Williams (“Life Animated” y “The Apollo” de HBO), y Brooklyn Sudano, hija de Donna Summer, se estrena el 20 de mayo a las 07:00 PM en HBO y HBO Max. El documental tuvo su estreno internacional en el 73° Festival Internacional de Cine de Berlín y en SXSW.

Creado con las propias reflexiones de Summer, recuerdos de familiares cercanos, amigos y colegas, y lleno de los sonidos de las canciones de Summer, la película es una mirada profunda a la artista icónica; mientras crea música que la lleva desde la escena musical de vanguardia en Alemania hasta las luces brillantes de los clubes nocturnos de Nueva York y el reconocimiento mundial, siendo su voz la banda sonora de una era.

Un retrato profundamente personal de Summer dentro y fuera del escenario, esta película presenta una gran cantidad de fotografías y videos caseros nunca antes vistos, a menudo tomados por la propia Summer y brinda una rica ventana a la asombrosa variedad de su arte, que va desde la composición hasta la pintura, mientras explora los altibajos de una vida vivida en el escenario global.

“Love to Love You, Donna Summer” palpita con los ritmos y el significado de la música de Summer, incluidos sus primeros éxitos con Giorgio Moroder, que invocaban una sexualidad que se convirtió en un sello distintivo dentro de la popularidad de Summer en los escenarios de la época; y “She Works Hard for The Money”, que rendía homenaje a las mujeres trabajadoras y se convirtió en el primer video de una artista de color estrenado en MTV. La película ofrece una rica perspectiva de su complejidad, su talento y la adversidad a la que se enfrentó, al tiempo que examina el impacto que la fama puede tener en el amor, el arte y la familia.

Contextualizando la extraordinaria vida de Summer, participan en el documental sus tres hijas, Brooklyn Sudano, Mimi Dohler y Amanda Sudano Ramirez; su marido, Bruce Sudano; sus hermanos, Dara Bernard, Mary Ellen Bernard y Ric Gaines. También aparecen su primer marido, Helmuth Sommer, la empresaria Susan Munao, el miembro de la banda Bob Conti y el productor Giorgio Moroder.