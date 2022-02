El final de temporada de “Peacemaker” ya está disponible en HBO Max

El protagonista de "Peacemaker" tratará de buscar la paz a toda costa en la serie. Foto: Cortesía

La primera temporada de Peacemaker ha llegado a su fin y los fanáticos de este anti héroe justiciero podrán vivir emociones con el último episodio de esta temporada titulado ¨It´s Cow or Never¨, que viene cargado de acción, emoción e intentos de Christopher Smith por conseguir la paz a como dé lugar.

La serie ha sido uno de los grandes éxitos del universo de DC Comics en la plataforma, empezando por una intro que ha puesto a bailar a más de uno a nivel mundial y con una historia que muestra lo más profundo de la vida de este personaje.

El nuevo episodio, que le dará fin a esta primera temporada, llega después de un capítulo en el cual se muestra a Chris recordando su infancia y un momento muy doloroso de ese entonces. Ahora a Peacemaker se le avecina una gran batalla con un personaje que nadie se esperaba. ¿Quién saldrá victorioso? Lo que se ha vivido, y lo que trae este episodio final es imperdible y lleno de sentimientos encontrados.

DISFRUTA LA PLAYLIST OFICIAL DE PEACEMAKER CON LAS MEJORES CANCIONES DE LA SERIE

Además, como este es el último episodio, la playlist oficial de la serie creada por el mismísimo James Gunn, ya está completa y disponible para escuchar en cualquier momento. ¿Cuáles son las canciones de este capítulo? ¡El rock definitivamente es el protagonista! La primera canción es ¨If You Really Really Love Me¨ de la banda de glam metal, Steel Panther. Este grupo se caracteriza por incluir humor en sus líricas, lo cual va muy bien con la serie, y esta canción en particular trata de la importancia de demostrar el amor cuando de verdad se siente.

¨Every time I lie to you I wish I would’a told the truth, for all of those time I apologize to you to you¨… Es el coro de ¨Apologize¨, una canción de la banda de hard rock de Chicago, The Last Vegas, que también aparece. Por último, hay una canción que habla sobre disfrutar el tiempo y el poder de la música llamada ¨You Can´t Kill My Rock ´n Roll¨, interpretada por Hardcore Superstar y lanzada en el 2018.

Algunas canciones que se encuentran en la playlist y se destacaron a lo largo de esta primera temporada fueron ¨Do you Wanna Taste It¨ de Wig Wam, ¨Pumped Up Kicks¨ en una versión de John Murphy y Ralph Saenz, y no puede faltar ¨Home Sweet Home¨ de Motley Crue, fue interpretada por John Cena.