“El Juego del Calamar”: Así arrancaría la segunda temporada

El Juego del Calamar, el último gran éxito de Netflix, ha logrado generar toda una legión de fans en menos de un mes que la serie lleva en la plataforma. La ficción coreana creada por Hwang Dong-Hyuk narró en sus nueve episodios una sangrienta y sórdida historia de supervivencia que, si bien no tiene una segunda temporada confirmada, todo apunta a que la plataforma querrá continuar desarrollando este universo.

El final de esta primera tanda de episodios deja abiertas varias tramas que, sin duda, los guionistas podrían utilizar como base para desarrollar esa más que posible continuación.

ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

En el episodio 9, Gi-hun y su amigo de la infancia Cho Sang-Woo son los únicos dos miembros supervivientes de los 456 que comenzaron el juego. Tanto Gi-hun como Sang-Woo están absolutamente agotados y traumatizados cuando tienen que enfrentarse en el juego del calamar, al que jugaban cuando eran pequeños.

Ambos se enfrentan en una batalla final. Sang-woo se convirtió en un villano, utilizando tácticas extremas para vencer. Por su parte, Gi-hun se muestra más humano y moderado. Aparentemente Gi-hun derrota a Sang-woo, tirándolo al suelo. Todo lo que tiene que hacer es entrar en el círculo dibujado en el suelo para que Sang-woo sea eliminado y muera.

Pero tal y como establecen las reglas del juego, si la mayoría de los competidores deciden retirarse, todos los jugadores restantes saldrán con vida. Gi-hun se acoge a esta norma y le tiende la mano a Sang-woo para ayudarle a levantarse, pero Sang-woo saca una daga y se suicida. Es así como Gi-hun se convierte en el único superviviente.

Tiempo después, el protagonista está a punto de coger el metro para ir al aeropuerto y visitar a su hija a Estados Unidos, cuando de repente ve en el andén opuesto al tipo que lo captó a él. En ese momento, echa a correr hacia el otro andén y, aunque no alcanza al reclutador, logra conseguir una de las tarjetas de contacto quitándosela al tipo que estaban intentando meter en el juego.

Justo antes de entrar al avión, Gi-hun llama al número y advierte a la organización de que no va a dejar que se salgan con la suya, a lo que los responsables del juego responden amenazándole. El protagonista decide no subir al avión y, con gran convencimiento, parece dirigirse a una ubicación que no se ha revelado aún.

Por tanto, cabe pensar que la segunda temporada de la serie tratará sobre como Gi-hun se prepara para intentar destruir a la organización detrás de los juegos. Quizá creando un comando que los localice y preparando un asalto a su base o, quien sabe, si volviendo a participar en los juegos e intentando destruirles desde dentro.

Otra posibilidad es que la segunda temporada presente a un nuevo grupo de participantes, entre ellos, quizá, el que Gi-hun se encuentra en el metro justo antes de ir al aeropuerto. Cabe la posibilidad de que la siguiente tanda de episodios cuente con un protagonista diferente que se somete a nuevas pruebas y que, a la vez, la historia de Gi-hun intentando destruir el juego y a sus organizadores se narre como una trama secundaria.

Algunos han llegado a especular incluso con que los próximos episodios cuenten con una trama en forma de flashback que explique quién creó los juegos y cómo llegó a organizarlos. Para descubrir la verdad, los fans tendrán que esperar al estreno de la eventual segunda temporada. Si esta llega finalmente a producirse, lo más probable es que no esté disponible en Netflix antes de septiembre de 2022.