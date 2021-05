El lenguaje de los trajes de la época de Catalina la Grande

Emma Fryer fue la encargada de diseñar el vestuario de esta serie, protagonizada por Elle Fanning, que narra la historia de Catalina, la gobernante con el reinado más largo de la historia de Rusia.

The Great es una serie de ficción que recrea la historia de Catalina, una princesa alemana que en 1745 se casó con el gran duque Pedro, quien asumió el trono de Rusia en 1762.

La primera temporada del drama satírico y cómico se centra en la llegada de Catalina a Rusia, donde se enfrenta a un ambiente peligroso, depravado y atrasado, por lo que decide conspirar contra su esposo, vencer a la Iglesia, desconcertar a los militares y poner a la corte de su lado para convertirse en emperatriz, poder que ejerció durante 34 años, hasta su muerte, en 1796.

La historia de Catalina se retoma en esta serie que estrena Starz Play, en la que además de los protagonistas, Elle Fanning y Nicholas Hoult, y el guion, el vestuario juega un papel muy importante, pues ofrece muchos detalles del camino que Catalina recorrió y que la catapultó como la Grande de Rusia.

Entrevista a Emma Fryer, diseñadora británica nominada al Bafta y conocida por trabajar en varios proyectos para cine y televisión.

¿Cómo fue trabajar con Elle Fanning y Nicholas Hoult?

Simplemente maravilloso, los actores se vuelven tus aliados a la hora de trabajar. Desde el comienzo, cuando hicimos las pruebas de las tallas y comenzamos a tener una gran conexión. Conversamos mucho acerca del personaje para poderles colaborar a lo largo de toda la serie. Elle es una persona alucinante, siempre tocaba a la puerta de su camerino y entraba sin problema para hablar sobre las nuevas telas y los nuevos episodios. Con Nicholas también me divertí mucho, tanto con su personaje como con el actor, y hubo momentos graciosos con él, por ejemplo cuando le pusimos una falda. Él es encantador.

¿Cree que su trabajo ayuda a los actores a identificarse mejor con sus personajes?

Yo espero y creo que sí. Como diseñadora busco que a través de los trajes puedan interpretar mejor su papel; encontrar al personaje es un proceso de colaboración mutua. En el caso particular de The Great, los zapatos y la altura de estos fueron muy importantes, pero también busqué algo cómodo para cada actriz. Lo mismo con los corsés, por ser una pieza que se ajusta demasiado al cuerpo y es único para cada mujer. Esta pieza fue clave en este diseño porque es algo típico de la época. Finalmente, la discusión sobre los accesorios que le dan tanta vida al vestuario era muy importante hablarlo con cada actor y nuestro equipo de vestuario. Así fuimos formando los personajes, por medio de cada detalle.

¿Cuáles son las características de los trajes de “The Great”?

Las siluetas, pues son típicas y fieles a la época del siglo XVIII. Todos estos corsés de las mujeres que van muy pegados al torso, marcando la cintura y los escotes profundos que le dan un toque muy femenino a cada pieza. También los definiría como trajes temporales, anticuados y viejos como la escritura de Tony McNamara (guionista). Los trajes incorporan hechos históricos importantes y relevantes para contar la historia de Catalina la Grande.

¿Cuál fue su fuente de inspiración?

Cuando comencé este proyecto hice mucha investigación contemporánea y de la época. Visitaba las galerías en Londres para ver e inspirarme en las pinturas del siglo XVIII. En el momento en que comencé a hacer los diseños, asistí a varias exposiciones de arte para investigar sobre el ADN de la época y estudié muy bien las siluetas, los cortes, las mangas, los accesorios y el tipo de tela que podrían ser emblemáticos de la época.

¿Cuál fue el mayor desafío de este vestuario?

Definitivamente el tiempo. Lograr todo de una manera perfecta era un reto, porque la producción estaba filmando a un ritmo muy rápido. Había mucho por hacer para cada personaje, pero creo que logré todos los desafíos de diseño que tenía. También tuve otros desafíos más pequeños, por ejemplo encontrar una tela específica, los botones o los pequeños adornos para las capas de los hombres, porque estas requieren muchos botones. Visité varios mercados antiguos en Londres y encontré los botones perfectos para esas capas y luego no había la cantidad que requería.

¿Le gusta diseñar vestuarios contemporáneo o antiguos?

Me encanta hacer ambas cosas y he tenido mucha suerte de haber desarrollado algunos proyectos donde se podían hacer las dos cosas en uno solo. Los últimos años he estado vistiendo a los personajes de la serie Riviera, que es muy contemporánea. También trabajé en Maestras del engaño, otra película moderna. Creo que estos cambios y este dinamismo son lo mejor de mi trabajo. Puedo pasar por producciones de época a grandes producciones contemporáneas, incluso estando en un solo proyecto.