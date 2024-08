El noticiero CM& saldría del aire en noviembre, esto se sabe

La primera edición del noticiero CM&, fundado por Yamid Amat y Juan Gossaín, se emitió el 2 de enero de 1992. Foto: Cortesía

El noticiero CM&, dirigido por el periodista Yamid Amat, llega a su fin. Así lo reveló la periodista Darcy Quinn , quien aseguró que varios de los periodistas ya fueron notificados y que la última edición saldrá al aire el 14 de noviembre de este año.

“A mí no me alegra confirmar lo que hemos anticipado en esta sección: el fin de un noticiero tan emblemático dirigido por mi querido jefe, Yamid Amat. El viernes, después de que informáramos que el Grupo Prisa adelantará el manejo de la programación del Canal Uno, los periodistas y presentadores de CMI fueron citados para comunicarles que estarán al aire solo hasta el próximo 14 de noviembre. Siempre puede haber algún milagro que lo salve, pero la situación no es fácil”, dijo Quinn en la FM.

Valora Analitik confirmó las declaraciones de la periodista y agregó que se deberá iniciar el proceso de liquidación para los trabajadores del noticiero.

¿Qué pasará con el espacio que ocupaba CM&?

Según informan medios locales, el espacio del noticiero CM& podría quedar en manos del Grupo Prisa, el conglomerado español propietario de Caracol Radio.

Aunque aun no existe una confirmación oficial por parte del noticiero ni de su director, Yamid Amat, varios periodistas se han pronunciado ante la decisión que presuntamente se tomó por problemas financieros.

“Muy triste el inminente cierre del legendario noticiero CM&. Estarán al aire hasta el 14 de Noviembre en Canal UNO. Nuestro cariño y el afecto a todos nuestros colegas”, escribió Luis Carlos Vélez, director de La FM, en su cuenta de X.

“La compleja situación económica que atraviesan los medios tradicionales aceleró el cierre del Noticiero CM&, espacio periodístico que está al aire desde 1992″, escribió el periodista Jean-Pierre Serna.

En su publicación, Serna también confirmó que existe una posible compra del noticiero por parte del fondo de inversión Amber Capital.

La compleja situación económica que atraviesan los medios tradicionales aceleró el cierre del Noticiero CM&, espacio periodístico que está al aire desde 1992.



El noticiero, que fue fundado por Amat y su colega Juan Gossaín, se transmitió de manera ininterrumpida desde 1992 y ha tenido entre sus presentadores a Claudia Palacios, Daniela Pinto, Carlos Ruíz, entre otros.