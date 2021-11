El personaje de ficción que interpreta Marta Nieto en “El hijo del Cacique”

¿Recuerda cómo fue el proceso para ser parte de “El hijo del Cacique”?

Esa novela la hicimos hace unos 2 o 3 años. Recuerdo que en ese momento estaba grabando una novela en Barranquilla. El casting fue muy duro, me tocó pedir permiso para viajar a Bogotá a realizar el casting y finalmente tuve la bendición de hacer este personaje qué se llama Rita Acosta y que es alguien bueno en medio de lo malo. Ella cuenta con una mamá mala, un papá malo y una hermana también mala; en cambio ella tiene bondad, amor.

¿Llegó a juzgar a su personaje?

Para ser sincera, sí, la juzgaba por momentos, pero al final la terminaba entendiendo, porque uno con el amor termina transformando cosas que serían imposibles de otra manera. La juzgaba por rogarle tanto amor a Santos, cuando no le era correspondido, sin embargo, ella al final entiende y llega una persona muy buena a brindarle amor y entiendo muchos comportamientos de Rita.

¿Cómo fue preparar un personaje como Rita?

Lo que siempre quise mostrar un personaje diferente a su madre y a su hermana, algo fuera de la vanidad donde primara la belleza interior sobre la exterior. Alguien que no usará sus atributos físicos para metérsele a alguien por los ojos.

Observamos un personaje muy cercano a Santos, el hermano mayor de Martín Elías, ¿cómo fue la relación con él?

Este es un personaje de ficción, no obstante con Santos hablamos y tuvimos muy buena química. Teníamos que organizar muy bien, porque la mayoría de las escenas eran con él y ella la mayoría del tiempo estaba bajo el estado de embriaguez. Debíamos organizar Cómo se comportaba Rita cuando estaba con él o cómo lo abordaba, creo que es importante en este punto tener un buen compañero de escena y eso fue Santos en esta historia.

Eres costeña, ¿qué tan fácil fue hacer el acento vallenato?

Nunca he pensado que el acento vallenato sea fácil. Soy de Santa Marta se me hizo complicado porque lleva un cantado. De hecho en la historia no lo tengo tan marcado en Rita, porque ella es una niña de clase alta que ha viajado mucho a otras ciudades del mundo. A mí me encanta, aunque me parece supremamente difícil de hacer.

¿Cuáles son las expectativas con la transmisión de “El hijo del Cacique?

Cuando la grabamos las expectativas eran muy altas; pero cuando llegó la pandemia eso cambió un poco el rumbo. Ahora se encuentra al aire y es muy bonito saber que a pesar de todo se mantiene la historia de un grande del vallenato.

¿Qué canciones son sus favoritas de Martín Elías?

Mi favorita es “Diez razones para amarte”, es de las canciones de Martín más dedicables. Es una canción que la puedo escuchar muchas veces y siempre me parece hermosa, eso es poesía.

¿Qué tiene de Rita y el personaje qué tiene de usted?

Tengo de Rita el saber que con amor todo se transforma. Ella es una chica muy empática y creo que eso también nos hace falta a muchos colombianos.