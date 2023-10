“El Último Viaje del Deméter”: Drácula ha resurgido

La película “El Último Viaje del Deméter” ha sido dirigida por André Øvredal. Foto: Tomado de YouTube Universal Pictures México

‘El último viaje del Deméter’ es una sorprendente película de terror que revitaliza la figura de Drácula. Lo confieso: uno de mis placeres poco conocidos es meterme en una sala de cine para ver una película de la cual no tengo ninguna información ni expectativa y, al salir de la sala, se dibuje en mi rostro una sonrisa de satisfacción. Muchas veces me llevo un estrepitoso fiasco, pero, en ocasiones, como me sucedió recientemente con ‘El último viaje del Deméter’, le aplaudo a mi intrépida alma cinéfila por las decisiones que toma a menudo.