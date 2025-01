‘Emilia Pérez’, ‘Conclave’ y ‘The Brutalist’, favoritos en los Globo de Oro

La actriz Mindy Kaling durante el anuncio de las nominaciones de los 82 Golden Globe Awards en el Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, California. (Photo by Robyn Beck / AFP) Foto: AFP - ROBYN BECK

El narco-musical ‘Emilia Pérez’, con la española Karla Sofía Gascón y Zoe Saldaña en la contienda, buscará imponerse en el arranque de temporada de premios con la batalla abierta entre ‘The Brutalist’ y ‘Conclave’ por el Globo de Oro a mejor película de drama.

El filme del francés Jacques Audiard parte como favorita en la gala, que tendrá lugar mañana en Los Ángeles, con un récord de 10 nominaciones, incluida a mejor película de comedia o musical junto a 'Wicked', 'Anora', 'Challengers', 'The Substance' y 'A Real Pain'.

Karla Sofía Gascón luchará por alzarse con el premio a mejor actriz de comedia o musical. De lograr el preciado galardón, se consagraría como la primera actriz española en alzarse con un Globo de Oro y como la primera mujer transgénero en ganar en una categoría de cine.

No lo tendrá fácil, pues comparte terna con Zendaya, que busca su segundo Globo de Oro consecutivo con 'Challengers'; Demi Moore, con 'The Substance'; Mikey Madison, con 'Anora'; Amy Adams, por 'Nightbitch' y Cynthia Erivo, por su papel como Elphaba en 'Wicked'.

Por su parte, la actriz de origen dominicano Zoe Saldaña competirá por el Globo de Oro a mejor actriz de reparto junto a Ariana Grande ('Wicked') y otras estrellas como su compañera de elenco Selena Gomez, Felicity Jones ('The Brutalist'), Margaret Qualley ('The Substance') o la italiana Isabella Rossellini ('Conclave').

Más ajustada se presenta la candidatura a mejor actriz de drama, con Angelina Jolie ('María'); Tilda Swinton ('The Room Next Door'), del español Pedro Almodóvar; Nicole Kidman ('Babygirl'); Marianne Jean-Baptiste ('Hard Truths'); Kate Winslet, en el retrato de guerra 'Lee' y la brasileña Fernanda Torres por 'I'm still here' en la lista.

La batalla principal de la noche se espera que gire en torno al premio a mejor película de drama con 'The Brutalist', de Brady Corbet; y 'Conclave' de Edward Berger, entre las favoritas a alzar la codiciada estatuilla, mientras Ralph Finees y Adrien Broody despiertan la competición por el Globo de Oro a mejor actor.

Una televisión con ‘The Bear’ como favorita y que habla español

La comedia 'The Bear' lidera el panorama de las series con cinco candidaturas que incluyen al chef protagonista, Jeremy Allen White, y la artista de origen puertorriqueño Liza Colón-Zayas entre los nominados a mejor actor y mejor actriz de reparto.

'Only Murders in the Building', con Selena Gomez también nominada a mejor actriz por su rol de Mabel Mora; y 'Shogun', ganadora de 18 premios Emmy, le siguen a la historia del chef Carmen Berzatto como las más nominadas, con cuatro de ellas, en los apartados televisivos.

El drama del Japón milenario se enfrentará con el esperado regreso del suspense surcoreano 'Squid Game' ('El juego del calamar'), además de 'The Day of the Jackal', 'The Diplomat', 'Slow Horses' y 'Mr. & Mrs. Smith' en el galardón a mejor serie de drama.

Varios artistas latinos e hispanos han logrado hacerse un hueco entre los apartados de televisión, como el español Javier Bardem, quien competirá por el segundo Globo de Oro de su trayectoria por 'Monsters', la serie de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, condenados por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, en la vida real.

Bardem comparte categoría a mejor actor de reparto junto al mexicano Diego Luna por su actuación en 'La Máquina', en donde da vida a un representante de un luchador venido a menos que busca recuperar su éxito.

La serie 'Disclaimer'('Desprecio') creada por el director mexicano Alfonso Cuarón, también logró hacerse con tres menciones, incluida a mejor serie limitada junto a otros títulos como 'Baby Reindeer' o 'Ripley'.

Además, la colombiana Sofía Vergara, que ha estado nominada a estos premios en cuatro ocasiones, aspirará a su primera estatuilla por su papel en ‘Griselda’. En cuanto a las plataformas digitales, Netflix acapara el mayor número de nominaciones, con 23 candidaturas para televisión y otras 13 en las categorías de cine, sumando un total de 36. EFE