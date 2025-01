Karla Sofía Gascón, nominada al Óscar, denuncia un “odio tremendo” por ser trans

MEX9776. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 15/01/2025.- La actriz española Karla Sofía Gascón posa durante una rueda de prensa de la película ‘Emilia Pérez’en Ciudad de México (México). El elenco de ‘Emilia Pérez’, una de las películas favoritas de esta temporada de premios, afirmó que el filme se hizo con “amor y respeto” a México, donde ha recibido críticas por cómo retrata al narcotráfico y las víctimas de desapariciones. EFE/ Sáshenka Gutiérrez Foto: EFE - Sáshenka Gutiérrez

La española Karla Sofía Gascón, nominada al Óscar a mejor actriz por su papel revelación en “Emilia Pérez”, denunció ser objeto de un “odio tremendo” por ser trans, en declaraciones al promocionar su película en Uruguay.

Gascón, que hizo historia al convertirse en la primera transgénero en competir por un premio de la Academia de Hollywood, habló del tema en rueda de prensa en el JIIFF, el festival internacional de cine que se celebra anualmente en el exclusivo balneario uruguayo de José Ignacio, al que asiste junto con el francés director del film, el también nominado Jacques Audiard.

“Obviamente, se ha montado una en España bastante interesante con mi nominación al Óscar”, contó la actriz, y dijo que la noticia llevó a muchos medios a buscar sus orígenes en Alcobendas, el municipio en las afueras de Madrid donde nació en 1972.

“Se han ido hasta mi pueblo a buscar, a ver si se acordaban de mí. Tonterías que hacen, porque yo hace treinta y pico de años que no estoy allí. Seguro que sale alguno siempre: ‘Uy, sí, yo me acuerdo de cuando jugaba aquí al fútbol. ¡Mentirosos! Saben solamente por salir en la tele”, señaló.

“Pero la cuestión es que estaba mi hermano en un bar y (...) estaba saliendo mi noticia, y resulta que siempre hay un tonto que mete la gamba, y estaba insultándome”, añadió, y resaltó orgullosa cómo su hermano la defendió.

“Me voy a echar a llorar, pero es muy feo. Siempre igual, ¿no? Venimos de un odio tremendo, simplemente por haber hecho una película, por ser diferente, aunque yo no me considero diferente a nadie, sino igual que todo el mundo, igual de diferente que todo el mundo, porque no hay nadie igual”, subrayó.

En “Emilia Pérez”, que lidera con 13 nominaciones la carrera por los Óscar, encarna a un capo del narcotráfico en México que quiere cambiar de sexo y de vida. Ella misma interpreta al líder del cártel y a la mujer después de la transición.

Por este trabajo, Karla Sofía Gascón recogió ya 30 nominaciones y 13 premios, entre ellos el galardón colectivo a la mejor interpretación femenina en el último Festival de Cannes.

La polémica “Emilia Pérez” será proyectada el sábado al cierre del JIIFF en José Ignacio, a unos 160 km al este de Montevideo, con presencia de Gascón y Audiard.