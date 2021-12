Envejecer en la pantalla: una conversación con el productor de And Just Like That

Michael Patrick King, productor ejecutivo de "And Just Like That…". Foto: Cortesía HBO

And Just Like That..., serie de HBO Max, es la nueva entrega de la serie original Sex and the City, del productor ejecutivo Michael Patrick King. La producción sigue el viaje por la adultez, el amor y la amistad de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis).

Los productores ejecutivos de esta producción son Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi y Michael Patrick King. Los escritores incluyen King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg y Elisa Zuritsky. Vale la pena recordar que Sex and the City fue creada por Darren Star y está basada en el libro Sex and the City de Candace Bushnell.

Michael Patrick King, productor ejecutivo, habla sobre la nueva producción, el destino de Mr. Big, la temática de esta entrega y la elección del título de la serie.

¿Cómo surgió la idea para hacer And Just Like That?

La serie siempre está en mi cabeza. Es decir, los personajes siempre están ahí, todavía. Siempre pienso y me pregunto qué estará haciendo Carrie Bradshaw hoy en día. Está muy viva. Así que no es que esté reiniciando algo que estaba dormido. Pero, durante la pandemia, Sarah Jessica Parker y yo fuimos invitados a un podcast - como decimos en el programa, los podcasts son el nuevo servicio de jurado. Así que nos pidieron a Sarah y a mí que hiciéramos un podcast sobre el programa porque había mucho interés en él durante la pandemia. La gente empezó a verla de nuevo, y gente nueva empezó a verla, y hubo todo un grupo de mujeres de 30 años que la encontraron por primera vez en HBO, y la vieron sin los anuncios, lo que es como un shock. Porque cuando el programa fue sindicado, todo el sexo a menudo se eliminó. Y entonces, tenías a estos niños mirándola, como: ¿Ellos hicieron eso? ¿Dijeron eso? Así que, había toda esta energía y luego, estábamos como, ¿por qué hablar de algo viejo? ¿Por qué no hacer algo nuevo? Y llamé a Sarah Jessica y le dije: ‘Hagamos algo nuevo con ella’. Y ella dijo que sí. Y ese fue el comienzo.

¿Cómo decidió el destino de Mr. Big?

Me encantaba la idea de que Carrie estuviera sola. Me encanta la idea de la eterna soltera, que conoce al amor de su vida y luego lo pierde. Y esta vez no es por otra mujer del Upper East Side, sino por la muerte. Y sabía que Sarah Jessica podía interpretar cualquier cosa que escribiera que fuera dramática, y sé que es tan querida como Carrie, y que la gente quiere tanto a Carrie y ha estado con ella en su viaje, que sería desgarrador para ella y desgarrador para ellos experimentarlo con ella. Y sabía que era algo audaz. Pero también, era algo que sucede en la vida. Tenía a alguien cuyo personaje ya tenía un problema de corazón en la serie. Eso no fue una sorpresa total. Sabía que Sarah Jessica lo interpretaría, y también sabía que iba bien con el ADN de Carrie. Ella no podía tener a Mr. Big, y cree que deberían estar juntos. Es lo mismo. Y una de las cosas más importantes es que las amistades, en los peores momentos, son la mayor curación. Así que sabía que este programa trataría sobre cómo los amigos están ahí cuando ocurre lo peor que te puede pasar en la vida, que es la muerte. Y sabía que estos amigos en particular serían incondicionales. Y, debido a las diferencias de los tres personajes, serían complicados y procesarían las cosas de forma diferente. Quería reflejar lo dura que puede ser la vida a veces, y lo importantes que son las amistades en los momentos oscuros. Eso es lo más importante.

¿Qué les dice esta serie a las mujeres de 50 años que Sex and the City les decía a las de 30?

Cuando los personajes tenían 35 años y estaban solteros, el gran villano de la serie era la sociedad, que les decía que no eran suficientes, que estaban equivocadas, que tenían que hacer lo que decía la sociedad y que había algo malo en ellos si aún no estaban casados. Así que esa gran lucha, esa anarquía y esa pelea, los cuatro personajes la libraron. Y fue por eso que creo que el público se sintió inicialmente conectado con estos personajes porque estaban sintiendo lo mismo. Cásate. No te pongas eso: es demasiado sexual. No digas eso. Sociedad, sociedad, sociedad. Ahora tienen 55 años y es lo mismo. La sociedad dice: cálmate. Cállate. ¿No estás casado? Uh. Cásate. Sólo...no tengas 55 años. En la televisión, sólo mira los mensajes. Si tienes 35 años, estás en Manolos tomando un cóctel. Si tienes 55, se supone que estás en un caftán, retirado en Miami. Hay una ventana en la que podemos mostrar cómo es la gente real a los 55 años. El programa siempre se ha llamado aspiracional. Sí, es aspiracional. Todavía puedes ser un individuo a los 55 años. Todavía puedes ser tú, si has envejecido, si estás cambiando. Se trata de la evolución. Cómo cambiamos como personas, cómo cambian las relaciones, cómo cambian los matrimonios y las amistades. Siempre ha sido sobre el cambio. Y como tenía a Carrie, Miranda y Charlotte, sabía que el público, en un momento muy raro, las apoyaría porque son sus amigas. Y han estado con ellas durante 20 años. Es una locura que esto exista. Nadie interpreta a un personaje durante 20 años. Estas actrices consiguen interpretar a estos personajes desde los 35 hasta los 55 años. Y la otra cosa impactante de la serie es que Charlotte, en la primera escena, dice “Tengo 55 años”. Ahora ninguna actriz dice su edad en las series, no lo hacen. Estas señoras se prestan a contar una buena historia. Y para no tener miedo. Siempre hemos sido intrépidos en el ámbito de la ficción. Lo estamos haciendo de nuevo.

¿Cómo decidió el título? ¿Por qué no llamarla de nuevo Sexo en Nueva York?

Quería replantear la historia. Y así, 20 años después. Y así, Big se haya ido. Y así, los hijos de Charlotte hayan crecido. Y así, Miranda ha cambiado su vida. “Y así de simple” es algo que Carrie solía decir en sus columnas. Y así, sin más, me enteré de la verdad. El otro título que flotaba en mi cabeza era No pude evitar preguntarme. Pero Y así de repente es realmente significativo porque implica un cambio sísmico en un segundo. Y eso es lo que le ocurre a Carrie en la serie. No la llamé Sexo en Nueva York por la misma razón que la gente que escribe libros con los mismos personajes no llama a sus libros con el mismo título. Anne Rice escribió Entrevista con un vampiro y, cuando quiso volver a escribir el personaje de Lestat, lo llamó El vampiro Lestat. Es el mismo ADN, pero es un cambio. Es un poco de reencuadre. Estoy muy contento con el título. Todo el mundo sabe que es una continuación de las historias de Sexo en Nueva York, pero les obliga a llamarlo de otra manera. Y lo están llamando un reboot, pero no me gusta la frase. Implica una reposición, pero esto es un nuevo capítulo.

¿Cómo se equilibra la comedia con la oscuridad de algunas de las historias?

Mi tipo de narración favorito es cuando algo es oscuro y de repente se ilumina. O cuando algo es claro y de repente es oscuro. Ahí es donde está el mundo. Incluso Sexo en Nueva York era increíblemente oscura. En la historia revisionista de nuestra serie, bebían Cosmopolitan y corrían con zapatos. En la realidad de nuestra serie, Carrie tuvo un terrible romance con un hombre, destruyó su matrimonio. Samantha tuvo cáncer, Miranda estuvo a punto de abortar y Charlotte se casó con alguien que era la persona equivocada para ella, y eso la torturó durante dos temporadas. Eso siempre ha estado ahí. La ligereza viene de la capacidad de hacer una broma de ello, o tener una visión ligeramente diferente. Y, las amistades hacen reír a la gente. Tus amigos te sacan de las cosas. Por lo tanto, esta oscuridad es inherente al viejo ADN también. Nunca fue una comedia romántica. Era romance y tragedia y humillación cómica, y por eso la gente se relacionaba con ella. Era un lío de todo lo que sientes a los 30 años. La cuestión es que si puedes hacer un chiste en la oscuridad, los tendrás para siempre. ¿Quién necesita la oscuridad si no hay una salida? Y esto lo reflejamos en el espectáculo. No tenemos interés en llevar al público a un bosque oscuro y dejarlos allí. Y cuando tienes personajes así, ya tienes sentido del humor. Y los nuevos personajes son increíblemente interesantes y divertidos también.

Esta nueva serie aborda las cuestiones relativas a la diversidad y la inclusión que a veces se criticaron en la serie original. ¿Cómo lo han equilibrado con los personajes originales?

Cuando decidimos que íbamos a volver, era muy importante que reflejáramos la situación actual de la sociedad. La sociedad no hablaba de lo que hablamos ahora cuando tenían 35 años. Y cuando tienes 35 años, te dedicas a tu pequeño grupo. Luego, a medida que creces, tu grupo se dispersa más, porque ahora alguien vive allí, y alguien tiene dos hijos, así que no puede quedar para tomar algo. De repente, el mundo se hace más grande. Y por diseño, esta serie se hizo más grande, porque queríamos reflejar todo lo que hay en el mundo ahora. Y nació de dónde estarían los tres personajes conocidos, y luego cómo podríamos introducir personajes que informaran de un nuevo pensamiento, una nueva vibración y un nuevo tipo de mujer. Era muy importante incorporar a nuevas mujeres. Trajimos a nuevas escritoras como Keli Goff y Rachna Fruchbom y Samantha Irby.

Cuando tienes un programa llamado Sexo en Nueva York, donde la gente espera que hables de sexo, pensé, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué es 2022? Es el género. Es el sexo. Es masculino. Es femenino. No es ninguna de las dos cosas. Es todo. Y queríamos reflejar eso, y también reflejar lo que es sexual con los matrimonios, y lo que no. Y así, cada personaje que entró es realmente para tratar de mostrar la evolución. ¿Dónde estamos ahora? Ninguna persona es una cosa. Cada personaje es muchas cosas. La Dra. Nya Wallace es locamente interesante desde el punto de vista vibratorio, pero también es vulnerable en un aspecto de su vida personal. LTW es una persona con logros y una madre, pero también está en la lista de las mejor vestidas de Vogue, y hace documentales y tiene problemas con la suegra. Y Seema es tan importante porque está soltera. Tiene más de 50 años y sigue buscando el amor de su vida. Y eso es para el público, porque hay mujeres fenomenalmente poderosas ahí fuera que nunca han conocido al “amor de su vida”. Y queríamos que Seema representara eso, y la pusimos con la persona que ha perdido al amor de su vida.