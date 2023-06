Érika de la Vega y sus “Ojos de mujer”

Érika de la Vega es una de las conductoras del talk show "Ojos de mujer". Foto: Cortesía

Este jueves 22 de junio llegó a la pantalla de E! Entertainment la tercera temporada de Ojos de mujer, un formato con una dosis extrema de poder femenino. Conducido por la influenciadora y empresaria Chiky BomBom, la presentadora y comediante Érika de la Vega, la actriz Elizabeth Gutiérrez y Carla Medina como moderadora, estas mujeres llegaron nuevamente para dar rienda suelta al debate sin censura y romper paradigmas que hoy continúan afectando a la mujer.

Para esta nueva temporada, cada episodio tendrá una estrella invitada que se unirá como panelista para debatir y emocionarse junto a la audiencia sobre todo aquello que genera debate en la opinión pública, desde la visión única y particular de cada una de ellas. Sexualidad, empoderamiento femenino, amor, infidelidad y experiencias personales son algunas de las temáticas que aborda el programa.

“Este es un formato distinto comparado a lo que se hacía años atrás, y me identifico completamente con él porque define la etapa de la vida en la que estoy. Cuando recibí la llamada para ser parte de Ojos de mujer, tres temporadas atrás, lo primero que pensé fue “con quién lo voy a hacer. Porque la verdad no conocía a mis compañeras, pero luego me enteré de que era con mujeres increíbles. Para ese momento venía haciendo el pódcast En defensa propia y sabía que la iba a pasar bien, que iba a aprender un montón y que este proyecto estaba muy alineado con lo que ya venía haciendo al trabajar con mujeres”, reveló Érika de la Vega en entrevista.

Para la presentadora venezolana era importante poder expresarse libremente, sin guiones ni presiones, también quería contar con el tiempo suficiente para hablar y hacer sus intervenciones en temas que tienen que ver con la empatía, el crecimiento personal y el respeto por las ideas de sus otras compañeras. Antes De la Vega solía trabajar más con hombres que con mujeres, y eso le costó sacrificar varias opiniones, pero con este proyecto eso se acabó.

“Es maravilloso poder ser parte de un programa en el que puedo hablar como si estuviera en la sala de mi casa sentada tomándome un café con mis mejores amigas. Hablando sin tapujos de nuestras preocupaciones, dudas y diferencias fue que realmente llegamos a conocernos, pero sobre todo a respetarnos. Eso es lo que queremos que pase también con el público que ve este programa, que se abra a la conversación y se respeten las opiniones… quisiéramos también poder transformar visiones que son obsoletas y brindar herramientas que nos lleven a ser más tolerantes”, agregó.

Según Érika, trabajar con sus compañeras fue todo un aprendizaje. A Elizabeth Gutiérrez la define como la mamá del grupo, porque le gusta lo tradicional, es conservadora y tiene la visión clara de que en la vida hay cambios, pero los valores siempre deben primar ante todas las cosas. Por eso la amo, la escucho con detenimiento y la respeto”, revela la presentadora.

Por otro lado está Chiky Bom Bom, que según Érika ha vivido varias vidas en una. La complejidad de los momentos que ha atravesado hacen que razone de una manera simple, y después de tanto dolor le gusta ver las cosas más sencillas. “Ella es la que enseña a la audiencia que es mejor reírse de las cosas que nos pasan, a dejarnos llevar por la pena”.

Y luego está ella, que viene con la mente abierta luego de haber luchado con su ego y entender que no se las sabía todas como ella pensaba. Dice que está abierta a aprender sin juzgar, a ponerse en los zapatos de los demás y aportar ese grano de arena al empoderamiento sin miedo a que nadie le reproche, porque Ojos de mujer es un espacio para eso.

“Nuestro objetivo con este programa también es desatar la conversación para que muchas mujeres estén informadas sobre sus derechos, se animen a romper paradigmas, ayuden a potenciar la diversidad, la sororidad femenina y mucho más. Ojos de mujer es una invitación constante a cuestionarnos todo lo que pasa a nuestro alrededor”, comentó.

Nacida en Caracas, Venezuela, Érika de la Vega tiene una carrera de poco más de 10 años, en la que ha tenido la oportunidad de trabajar en televisión, radio e incluso ha hecho teatro. Todas estas experiencias le han permitido reinventarse a través de los años, y su papel en Ojos de mujer es parte de ese proceso que ella define como interminable. “Debemos reconocer que hay cosas de nosotros que no nos gustan, pero la buena noticia es que esas cosas se pueden cambiar, y que la única manera de cambiarlas es reconociendo y aceptando que las tienes. En este caso, no me gustaba ser tan terca, y siento que este programa me ha servido para abrir más la mente y aprender a escuchar”.

Para ella lo más importante es tener disciplina, disposición y voluntad. Esas fueron las virtudes que la llevaron hasta este proyecto de E! Entertainment, que además forma parte de una serie de producciones originales de NBC Universal. Estos formatos buscan potenciar el empoderamiento femenino y enaltecer la voz de las mujeres en Latinoamérica, independientemente de su raza, edad, identidad de género o patrones de belleza, con el objetivo de derribar estereotipos de género.