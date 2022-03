Estas 10 películas lucharán por el polémico Oscar del público

Esta es la primera película de DC que llega a las salas desde "Wonder Woman" 1984, estrenada el pasado diciembre. Foto: CulturaOcio

Finalmente, los pronóstico se cumplieron, la ‘Cenicienta’ protagonizada por Camila Cabello y ‘El fotógrafo de Minamata’ de Johnny Depp están entre las diez clasificadas a optar al polémico Oscar Fan Favorite, reconocimiento no oficial que la Academia de Hollywood otorgará a la cinta más popular que haya votado el público. ‘Spider-Man: No Way Home’ logra también clasificarse, así como también la aplaudida ‘Dune’ de Denis Villeneuve, uno de los dos títulos de la lista que también opta al Oscar a la mejor película en las categorías oficiales.

Fue en las cuentas oficiales en redes sociales de la Academia donde se anunció la lista con los diez títulos más votados por el público, entre los que están “El Escuadrón Suicida” de James Gunn y el regreso de James Wan al terror con “Maligno”.

Considerado uno de los grandes largometrajes del año, especialmente por haber devuelto al público a las salas de cine y de haber logrado transmitir esa sensación de evento para la gran pantalla, ha habido muchas quejas por la ausencia de ‘Spider-Man: No Way Home’ en los Oscar, pues solo aspira a la estatuilla a los mejores efectos visuales.

Ha habido sorpresas en esta lista de diez preseleccionadas, cifra que emula la misma que las candidatas al Oscar a la mejor película. Entre esas citadas sorpresas está ‘El poder del perro’. El aclamado largometraje de Jane Campion es el otro título de esta shortlist que está nominado también al mejor filme del año y sorprende su presencia dada su mirada de autor.

El poder del perro | Tráiler oficial | Netflix

Conocidas las diez más votadas, el público tendrá que decidir cuál de ellas será la ganadora. Para votar, hay que tuitear el título de la cinta con el hashtag #OscarsFanFavorite o votar en la web OscarsFanFavorite.com (en este caso, solo para usuarios residentes en Estados Unidos). Otros títulos que han entrado en la shortlist son los musicales ‘Tick, tick... ¡Boom!’ y ‘¡Canta 2!’

Aquí la lista completa:

· ¡Canta 2!

· Cenicienta

· Dune

· Ejército de los muertos

· El Escuadrón Suicida

· El fotógrafo de Minamata

· El poder del perro

· Maligno

· Spider-Man: No Way Home

· Tick, tick... ¡Boom!

Con solo dos filmes nominados al Oscar a la mejor película, esta selección del público remarca la sensación de brecha entre los gustos populares y los de los académicos. No hay que olvidar que desde que se anunció este premio, han sido varios los profesionales que han rechazado la creación de esta categoría.

La principal queja es la sensación de que ha sido creada para intentar atraer al público tras los decrecientes datos de audiencia de las últimas ediciones de la gala. A ello se ha sumado el escándalo provocado tras el anuncio de la Academia de que ocho categorías de los premios (mejor cortometraje de ficción, mejor cortometraje documental, mejor cortometraje de animación, mejor montaje, mejor música original, mejor sonido, mejor maquillaje y peluquería y mejor diseño de producción) no serán otorgados en la emisión en directo.