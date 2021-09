Estas son las 10 series y películas de Netflix más vistas en el mundo

Neflix actualizó su ranking de lo más visto en todo el mundo y lo ha hecho con una gran novedad. Ya que ahora, además de contabilizar el número de cuentas que realizan visionados de sus títulos originales, también ordena sus series por las horas de visualización acumuladas en sus primeros 28 días en el catálogo.

Y según este nuevo ranking, Bridgerton es la serie más vista de Netflix ya que los ocho capítulos que componen su primera temporada acumularon un total de 625 millones de horas de visualización en esos 28 primeros días. Le sigue la cuarta temporada de La casa de papel, con 619 horas de visualización, y a la tercera temporada de Stranger Things, que vio la luz en julio de 2019, con 582 millones de horas.

Completan los primeros puestos la temporada inicial de The Witcher con 541 millones de horas en sus primeros 28 días; la segunda y la primera temporada de 13 Reasons Why con 496 millones y 476 millones de horas vistas, respectivamente; la segunda entrega de You con 457 millones, la temporada 2 de Stranger Things con 427 millones; la tercera entrega de La casa de papel con 426 millones de horas; y Ginny y Georgia que con su primera temporada sumó 381 millones de horas vistas.

Este top-10 de las series más vistas varía sustancialmente atendiendo a los varemos anteriores, el de las cuentas que han visionado la serie. Hay que recordar que, en esta clasificación, Netflix computa como visualización toda cuenta que accede al contenido durante al menos dos minutos en sus primeras cuatro semanas en el catálogo.

No hay variación en el número uno, que seguiría estando ocupado por Bridgerton con 82 millones de visualizaciones, pero sí en el resto. Así el segundo puesto sería para la primera temporada de la serie francesa Lupin (con 76 millones de visionados), mientras que el tercer escalón del podio es para The Witcher (también con 76 millones).

Completan el ránking la serie erótica Sexo/Vida (con 67 millones de visionados), la tercera temporada de Stranger Things (también 67 millones), la cuarta temporada de La casa de papel (con 65 millones), la docuserie Tiger King (con 64 millones de visualizaciones), la miniserie Gambito de Dama (62 millones), la primera temporada de Sweet Tooth (60 millones) y la primera entrega de Emily en París (58 millones de visualizaciones).

En cuanto a las películas, la lisa la encabeza A ciegas, la cinta de suspense protagonizada por Sandra Bullock, 282 millones de horas acumuladas en sus 28 primeros días. Le sigue Tyler Rake, el filme de acción protagonizado por Chris Hemsworth que ya tiene confirmada secuela, con 231 millones de horas, y El irlandés de Martin Scorsese con 215 millones de horas acumuladas.

Mi primer beso 2 (con 209 millones de visualizaciones), 6 en la sombra (con 205 millones), Spenser: Confidencial (con 197 millones), Enola Holmes (con 190 millones), Ejercito de los muertos (con 187 millones), La vieja guardia (186 millones) y Criminales en el mar (con 170 millones) cierra el top-ten de las películas más vistas en la historia de Netflix.

Por número de cuentas, el número uno sería para Tyler Rake con 99 millones de visionados, el segundo lugar para A ciegas con 89 millones y el tercero para Spenser: Confidencial con 85 millones.