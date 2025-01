Estas son las películas seleccionadas en la 75.ª edición de la ‘Berlinale’

La 75.ª edición de la ‘Berlinale’ anunció este martes las películas que competirán por el Oso de Oro, entre las que están los últimos trabajos de Richard Linlater, Michel Franco o Gabriel Mascaro, así como las que participan en otras secciones.

Este es el listado de películas que fueron publicadas por el festival, que iniciará el próximo 13 de febrero.

‘Ari’, de Léonor Serraille.

'Blue Moon', de Richard Linklater.

'La cache', de Lionel Baier.

'Dreams', de Michel Franco.

'Drommer' ('Dreams (Sex Love)'), de Dag Johan Haugerud.

'Geu jayeoni nege mworago hani' ('What does that Nature Say to You'), de Hong Sangsoo.

'Hot Milk', de Rebecca Lenkiewicz.

'If I Had Legs I'd Kick You', de Mary Bronstein.

'Kontinental'25', de Radu Jude.

'El mensaje', de Iván Fund.

'Mother's Baby', de Johanna Moder.

'Reflet dans un diamnt mort', de Hélène Cattet y Bruno Forzani.

'Sheng xi zhi di' ('Living the Land'), de Huo Meng.

'Strichka chasu' ('Tinestamp'), de Kateryna Gornostai.

'La Tour de Glace', de Lucile Hadzihalilovic.

'Was Marielle weib' ('What Marielle Knows'), de Marielle Knows.

'Xiang fei de nv hai' (Girls on Wire'), de Vivian Qu.

'O ultimno azul' ('The Blue Trail'), de Gabriel mascaro.

'Yunan', de Ameer Fakher Eldin.

BERLINALE SPECIAL:

'Mickey 17', de Bong Joon Ho'.

'The Narrow Road to the Deep North', de Justin Kurzel.

'A Complete Unknown', de James Mangold.

'Shoah', de Claude Lanzmann.

'After this Death', de Lucio Castro.

'Ancestral Visions of the Future', de Lemohang Jeremiah Mosese.

'Das Deutsche Volk', de Marcin Wierzchowski.

'Freiendship's Death', de Peter Wollen.

'Heldin', de Petra Volpe?

'Honey BUnch', de Madeleine Sims-Fewer.

'Islands', de Jan-Ole Gerster.

'Je n'avais que le néant-'Shoah' par Lanzmann', de Guillaume Ribot.

'Kein Tier. So Wild' ('No Beast. So Fierce'), de Burhan Qurbani.

'Koln 75', de Ido Fluk.

'Leibniz-Chronik eines verschollenen Bildes' ('Leibniz - Chronicle of a Lost Painting', de Edgar Reitz y Anatal Schuster.

'Das Licht' ('The Light'), de Tom Tykwer.

'Luker', de Alex Russell.

'A melhor mae do mundo', de Anna Muylaert.

'Michtav Le'David' ('A Letter to David'), de Tom Shoval.

'My Undesirable Friends: Part 1 - Lost Air in Moscow', de Julia Loktev.

'Pa-gwa' ('The Old Woman with the Knife'), de Min Kyu-dong.

'The Thing with Feathers', de Dylan Southern.

PERSPECTIVES:

'Al mosta'mera' ('The Settlement'), de Mohamed Rashad.

'Baksho Bondi' ('Shadowbox'), de Tanushree Das, Saumyananda Sahi.

'BLKNWS: Terms & Conditions', de Kahlil Joseph.

'Come la notte' ('Where the Night Stands Still'), de Liryc Dela Cruz.

'El Diablo Fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)' de Ernesto Martínez Bucio.

'Duas Vezes João Liberada' ('Two Times João Liberada'), de Paula Tomás Marques.

'Hé mán' ('Eel'), de Chu Chun-Teng.

'How to Be Normal and the Oddness of the Other World', de Florian Pochlatko.

'Kaj ti je deklica' ('Little Trouble Girls'), de Urska Dukic.

'Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo)' Joel Alfonso Vargas.

'Minden Rendben' ('Growing Down'), de Bálint Dániel Sós.

'Mit der Faust in die Welt schlagen' ('Punching the World'), de Constanze Klaue.

'On vous croit' ('We Believe You'), de Arnaud Dufeys y Charlotte Devillers.