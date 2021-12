Estas son las series de HBO Max para disfrutar en navidad

"Operación feliz navidad" es uno de los estrenos recomendados para esta época navideña. Foto: Cortesía

En HBO Max se podrán encontrar historias navideñas en clásicos como Friends, The office o The big bang Theory, hasta producciones originales como “Operación feliz navidad: la estafa de los duendes”, entre otros contenidos.

Operación feliz navidad: la estafa de los duendes: esta es la nueva Max Original producida en México, dirigida por Alonso Iñiguez y protagonizada por Diana Bovio, Ricardo Polanco, Paco Rueda y Hernán Mendoza. En esta historia, un trío de criminales planean el atraco del año, haciéndose pasar por duendes en el show navideño de uno de los centros comerciales más exclusivos de la ciudad donde recolectarán información privada de algunas familias adineradas, para después robar sus hogares mientras ellos disfrutan de sus vacaciones decembrinas ¿será que logran su malvada misión?

Operación feliz Navidad: La estafa de los duendes | Trailer | HBO Max

Navidad en 8 bits (8 - Bit Christmas): conoce al inquieto niño de diez años Jack Doyle, quien está dispuesto a hacer hasta lo imposible para conseguir el regalo de Navidad que más anhela: una consola de videojuegos Nintendo. Con esta comedia narrada por el adulto Jack Doyle, viaja hasta la década de los ochenta y recuerda las maravillosas Navidades de tu infancia. Protagonizada por Winslow Fegley y Neil Patrick Harris, es una película simplemente imperdible durante esta temporada

La navidad cancelada: esta cinta narra la historia de Emma, una chica de 29 años, que regresa a casa para cuidar de su padre, Jack, después de una triste noticia. Al llegar, se lleva una gran sorpresa al descubrir que Jack no ha perdido tiempo e inició una relación con la antigua mejor amiga de Emma, Brandy. Este hecho hace dar un giro de 360° al propósito de la protagonista, quien ahora está comprometida con terminar esa relación.

Navidad cancelada | Trailer | HBO Max

Feliz navidad (Joyeux Noel): esta película francesa fue candidata a los Premios Oscar, el Globo de Oro y el premio Bafta a la Mejor película extranjera. Basada en un acontecimiento real ocurrido durante la Primera Guerra Mundial, conocido como la Tregua de Navidad, en el que los soldados alemanes, franceses y británicos decidieron olvidar sus diferencias y pasar juntos la Nochebuena. A través de esta cinta, el director Christian Carion envía un mensaje de paz en tiempos complicados que te llegará al corazón.

12 dates of christmas: la comediante Natasha Rothwell narra este reality original de HBO Max donde tres solteros buscan a esa persona especial para llevar a casa durante las fiestas decembrinas. Las citas, los suéteres navideños, los besos bajo los muérdagos y el drama, se apoderan de esta serie. ¿Lograrán conocer a ESA persona? no te pierdas esta divertida Max Original que te atrapará desde el primer capítulo.

The office (episodios de Navidad): desde un increíble iPod como regalo de intercambio, un peligroso Santa Secreto, una épica batalla de bolas de nieve, hasta una Navidad al estilo Dwight se viven en THE OFFICE. Disfruta de los capítulos especiales de esta serie que tiene HBO Max y ¿por qué no?, de paso haz un divertido maratón de toda este inigualable clásico con Michael Scott, Jim Halpert, Pam Beesley y Dwight Schrute, entre muchos otros personajes que te robarán el corazón e infinidad de carcajadas.

Yankee Swap - The Office US

The big bang Theory: capítulo La simulación de Santa. En este memorable episodio, Sheldon recuerda, sin mucho entusiasmo, las navidades de su infancia durante un épico juego de Calabozos y Dragones en compañía de Leonard, Howard y Stuart. Mientras tanto, Penny, Bernardette y Amy intentan encontrar a la chica perfecta para Raj. No hace falta mencionar lo divertida que es toda la serie, ideal para disfrutar con toda la familia.

Friends: las mejores celebraciones del grupo de amigos más conocido de la televisión: Rachel, Mónica, Phoebe, Chandler, Joey y Ross. Revive tus capítulos favoritos, desde la tarjeta navideña de Mona y Ross, una Navidad en Tulsa, la búsqueda de Phoebe para encontrar a su padre, la disputa vecinal que provocan los dulces de Mónica, el divertido encuentro entre Santa Claus, un armadillo y Superman hasta la clásica rutina de baile de los hermanos Geller, esta serie tiene muchísimos momentos divertidos que te ayudarán a cerrar el año con una buena carcajada.

Un show más (Regular Show): en el episodio Feliz Navidad Mordecai, uno de los elfos que trabajan en el taller de Santa Claus diseña un regalo muy peligroso que pone en riesgo a toda la humanidad. Después de algunos sucesos, este regalo termina en las manos de Mordecai y Rigby, quienes ahora tienen que destruir el regalo y salvar la Navidad, no sin antes enfrentar una serie de divertidos obstáculos. Cierra el año con una increíble aventura junto a tus personajes favoritos.

La caja | Especial de Navidad | Cartoon Network

Escandalosos: en el capítulo Fiestas de Navidad disfruta de las emocionantes aventuras de tus tres osos favoritos. En este episodio, Polar, Pardo y Panda aprenderán lo importante que es la compañía de los amigos durante las fiestas decembrinas cuando tengan que dividir su tiempo para celebrar con cada uno de ellos y además, lograr asistir a una gran fiesta navideña ¿tendrán el tiempo suficiente para completar todos sus planes?

Scooby-Doo: ¿te imaginas no poder celebrar la Navidad por miedo a un aterrador muñeco de nieve? A esto se enfrenta la mejor pandilla de detectives de la televisión. Scooby-Doo, Shaggy, Vilma, Daphne y Fred tendrán que desenmascarar a un muñeco de nieve gigante que ataca las casas de un pequeño pueblo. Sin duda, esta será una original manera de pasar la Nochebuena.

Batman: the animated series: capítulo Navidad con el Joker. Mientras inicia el 2022 y la cuenta regresiva para el estreno de la tan esperada película ‘THE BATMAN’, revive las batallas más épicas de tu personaje favorito de DC Comics en este capítulo especial de la reconocida serie animada, donde el Joker pone en marcha un malévolo plan al secuestrar a tres ciudadanos notables de Gótica y retar a Batman a encontrarlos antes de medianoche. No te vas a querer perder esta batalla por nada del mundo (tómalo como una preparación para la llegada del nuevo Batman).