Estos son los nuevos fichajes para “House of the Dragon”

Las actrices Emily Carey y Milly Alcock se unen al reparto de la serie basada en “Fuego y Sangre”, la obra de George R.R. Martin, que está ambientada 300 años antes de “Game of Thrones” y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

HBO Max acaba de anunciar nuevos talentos que formarán parte de la nueva serie original House Of The Dragon. Las actrices Milly Alcock y Emily Carey se unen al reparto de la serie basada en “Fuego y Sangre”, la obra de George R.R. Martin, que está ambientada 300 años antes de Game of Thrones y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

Le puede interesar: Primeras imágenes oficiales de la precuela de “Game Of Thrones”

Las actrices Milly Alcock (Stan, The Gloaming) y Emily Carey (Wonder Woman) serán la joven princesa Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, respectivamente.

Le puede interesar: Arranca “House of the Dragon”, la precuela de “Juego de tronos”

Milly Alcock será la joven princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey, es de pura sangre valyria y es una jinete de dragones. Muchos dirían que Rhaenyra nació con todo ... pero ella no nació hombre.

Emily Carey será la joven Alicent Hightower, hija de Otto Hightower, la Mano del Rey y la mujer más atractiva de los Siete Reinos. Se crió en la Fortaleza Roja, cerca del rey y su círculo más íntimo; posee tanto una gracia cortesana como una aguda perspicacia política.