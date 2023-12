Estrellas de la película ‘Mi pobre angelito’ se reencuentran 33 años después

Tras 33 años del estreno de la cinta, los actores compartieron un emotivo momento juntos. Foto: Película Mi pobre Angelito

Iniciando diciembre, muchos desean volver a ver una de las películas más representativas de la navidad: ‘Mi pobre angelito’. Protagonizada por Macaulay Culkin, la cinta narra la historia de Kevin, un niño que tras quedarse solo en su casa durante la época navideña, se ve obligado a crear las trampas más creativas para enfrentarse a dos ladrones caracterizados por su torpeza.

‘Mi pobre angelito’, aún hoy , es un éxito y una de las favoritas por las familias para disfrutar en diciembre, sin embargo, tras tantos años que han pasado, algunos llegan a preguntarse ¿cómo se ven los actores hoy en día?

Justamente, en el primer día del mes de diciembre, hubo un pequeño encuentro entre dos actores de la película: Macaulay Culkin y Catherine O’Hara, quienes interpretaron al pequeño Kevin y a su madre. Todo esto en el marco de un homenaje al actor, quien recibió una estrella de la fama en Hollywood Boulevard.

Ante el tan esperado re encuentro, Catherine O’Hara bromeó diciendo al actor “Gracias por incluirme a mí, tu falsa mamá, que te dejó solo en casa no una, sino dos veces”. Un pequeño homenaje a la reconocida cinta que grabaron juntos.

Posterior a este momento, y cuando Culking tomó el micrófono para dar su discurso, el actor agradeció a Brenda Song, quien también se desempeña como actriz y ha sido su pareja desde 2017:

“Eres la mejor persona que he conocido, me has dado un propósito y una familia. Después del nacimiento de nuestros dos hijos, se han convertido en una de mis tres personas favoritas”. Dijo Culking a Brenda Song.

Finalmente, al mejor estilo de ‘Mi pobre angelito’, Macaulay Culkin terminó su discurso recitando su frase icónica de la película: “Feliz Navidad, asqueroso animal”.