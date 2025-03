Estrenarán documental de Selena Quintanilla 30 años después de su muerte

USA1621. MIAMI (FL, EEUU), 31/03/2025.- Fotografía cedida por la Familia Quintanilla para el documental 'Selena y Los Dinos' que se estrenará en el Festival de Cine de Miami que se celebrará del 3 al 13 de abril. EFE/Selena y los Dinos Foto: EFE - Cortesía

Treinta años después de su asesinato, Selena Quintanilla sigue vigente con un nuevo documental, el renovado furor por sus discos e incluso la reciente negativa de libertad condicional a Yolanda Saldívar, condenada en 1995 por la muerte a balazos de ‘La reina del Tex-Mex’.

“Se trata de una artista que no deja de emocionar e inspirar”, dijo a EFE James Wooley, director ejecutivo del Festival de Cine de Miami, que esta semana exhibirá el documental ‘Selena y Los Dinos’, uno de los más esperados de la muestra. ”El interés en su vida y su música no solo no merma, sino que va en ascenso”, agregó Wooley.

Realizado con la colaboración de la familia Quintanilla y dirigido por Isabel Castro, el documental incluye imágenes nunca vistas de los inicios de la artista y su vida familiar. La cantante, que murió a los 23 años tras los disparos que le propinó Saldívar en un hotel de Corpus Christi (Texas), sigue inspirando a jóvenes artistas como ella.

Selena Gómez, quien fue bautizada así en su honor, Christian Nodal, Karol G, Camila Cabello, Ángela Aguilar, Becky G, entre otros cantantes, han realizado nuevas versiones de sus canciones. Esta última dijo el fin de semana que Selena encarnaba “autenticidad”.

"Su sentido del humor, sus sueños y la conexión con su familia y sus fans es algo que todavía buscamos en nuestros artistas favoritos", agregó la cantante en una carta abierta que publicó la revista Rolling Stone.

La suerte de Saldívar, de 65 años y condenada a cadena perpetua, también ocupó el jueves pasado titulares. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechazó su petición de libertad condicional, y la próxima revisión será después de 2030.

Selena, reina en internet y vinilo

Se estima que Selena ha vendido más de 18 millones de discos en todo el mundo, cifra que sigue creciendo. Su patrimonio, que al momento de su muerte era de 5 millones de dólares, supera ahora los 25 millones de dólares, según el sitio especializado Celebrity Worth Net.

En julio de 2024, Selena además encabezó las listas de ventas de discos de vinilo en Estados Unidos. Su álbum 'Amor prohibido' debutó directamente en el primer lugar de la lista Vinyl Albums de Billboard y se mantuvo entre los 10 más populares hasta finales de año.

Su compilado ‘Ones’ ya había ocupado ese espacio en julio de 2020 y sigue siendo el disco latino más vendido en ese formato. ’Moonchild Mixes’, su más reciente álbum póstumo lanzado en 2022, debutó en el primer lugar de la lista Latin Pop Albums de Billboard.

Una viva influencia en la música latina

En 2023, Becky G le rindió el mayor homenaje internacional hasta la fecha, al incluir su éxito 'Como la flor' en su presentación de Coachella ante una audiencia de 120.000 personas en dos fines de semana y millones más en la reproducción de sus conciertos en las redes sociales.

La colombiana Karol G se ha declarado fan desde sus inicios y celebró su legado en el video y el sonido de su cumbia mexicana 'Mi ex tenía razón', de 2023.

Selena Gómez, quien es la primera artista latina y parte de la camada de actores de Disney en convertirse en multimillonaria por mérito propio, hizo una versión de 'Bidibidibombom' en 2016.

Mientras, Jennifer López, quien ha asegurado que debe su éxito a la película 'Selena', que protagonizó a dos años de su muerte, alimentó la nostalgia al compartir este fin de semana una foto con Edward James Olmos, quien interpretó a Abraham Quintanilla, el padre de Selena.

El año pasado, Selena Quintanilla recibió póstumamente la Medalla Nacional de las Artes por parte del presidente Joe Biden, y 'Amor prohibido' fue incorporado al Registro Nacional del Congreso estadounidense. Antes ya lo había hecho el disco 'Ven conmigo'.

Igualmente, al Museo Selena, en Corpus Christi, su ciudad natal, siguen llegando miles de visitantes de todas la edades para conocer de cerca su vestuario, premios y objetos personales, y recordar a la artista que marcó la historia de la música latina.

La familia Quintanilla además ha logrado durante tres décadas mantener activos proyectos como la Fiesta de la Flor, un festival musical anual de seguidores de la artista, como también las nuevas ediciones de sus discos y acuerdos con empresas para preservar su imagen. EFE