Estudio revela cuál es la plataforma de streaming que cancela más series

El mercado del streaming ofrece una cantidad prácticamente inabarcable de estrenos, pero, al mismo tiempo, también son muchas las series que no cumplen las expectativas de cifras de audiencia, o que incluso haciéndolo no llegan a ser rentables, y se cancelan después de una o dos temporadas dejando a sus seguidores sin su deseado fin. Salió a la luz un estudio analizando la tasa de cancelación de los servicios de streaming, investigación que ha revelado qué plataforma cancela más series.

¿Cuál es la plataforma que más series cancela? La respuesta más inmediata a esta pregunta, tras mediáticos casos como Mindhunter, Sense8, Tuca & Bertie, Glow, La Monja Guerrera, Archivo 81 o 1899, sería señalar a Netflix... pero la realidad es bien distinta.

The Show Must Go Off es el título del estudio, elaborado por Illuminate y Variety Intelligence Platform, y que ha desvelado que HBO Max es la plataforma de streaming que más series cancela. Además, también apunta que entre 2020 y el mes pasado, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Hulu, Apple TV+, HBO Max, Paramount+ y Peacock tuvieron una tasa de cancelación del 12%, un 2% más que la televisión en abierto.

Cuando David Zaslav se hizo cargo de Warner Bros. Discovery, propietaria de HBO Max, intentó reducir su deuda, cancelando numerosas series. Todos esos recortes se reflejaron durante el periodo de 2020 a 2023. Aunque Netflix suele recibir muchas quejas de sus usuarios en redes por cancelar series, lo cierto es que el servicio ocupa el quinto lugar. Entre las cancelaciones de HBO Max de los últimos años destacan series como Raised by Wolves, Love Life, Westworld, The Nevers o La mujer del viajero en el tiempo.

Desde la llegada de Zaslav, Warner Bros. Discovery se ha centrado en hacer más contenido de grandes franquicias, y prueba de ellos es la reestructuración del Universo DC o la ya anunciada serie de Harry Potter. En cuanto a películas, Zaslav declaró durante la CinemaCon que no planeaban hacer más películas únicamente para streaming.

Títulos como Batgirl fueron cancelados, mientras que otros proyectos, como Blue Beetle, se hicieron para los cines. “No creemos en el streaming de películas. Las películas en los cines funcionan sustancialmente mejor cuando las traemos a HBO Max que cualquiera de las películas directas a streaming”, señaló.