“Eternals”: Estos son los diez superhéroes que conforman el grupo

El 4 de noviembre llega a los cines Eternals, la esperada nueva película de Marvel Studios que gira en torno a un grupo de Súper Héroes provenientes del espacio que han protegido la Tierra desde los albores de la humanidad. Cuando unas criaturas monstruosas llamadas Desviantes, que se creían perdidas en la historia, misteriosamente regresan, los Eternos se ven en la obligación a reencontrarse para defender el mundo una vez más.

En Eternals, el público conocerá a un equipo épico y diverso de diez nuevos Súper Héroes que están inspirados en los Eternos originales de Jack Kirby, publicados por Marvel Comics en 1975. Con características, habilidades e historias diferentes, y nunca antes vistos en pantalla, los Eternos llegaron al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) para quedarse. “Si bien continúan con la tradición del MCU, la película abre nuevos caminos y es precursora de lo que guarda el futuro para el MCU”, señala Kevin Feige, productor de Eternals. La venta de entradas anticipadas de la película ya se encuentra disponible.

Eternals | Marvel Studios | Teaser Tráiler Subtitulado

Un equipo potenciado en su diversidad

En este sentido, Nate Moore, coproductor de la película junto a Feige, señala que la historia tiene especial relevancia para la sociedad global actual. “Estamos empezando a abordar cuál es nuestra relación con esta Tierra y cuál es nuestra relación entre nosotros. Ese es un tema importante para explorar porque la diversión está ahí. Y la acción estará allí. Temáticamente, ese es el tipo de narración que creo que el público quiere, porque esas son las cosas a las que nos enfrentamos en el día a día”, comenta Moore.

Así, la película pone de relieve el valor de la diversidad y la complementariedad como las cualidades le dan el poder a los Eternos para salvar la Tierra. Estos pensadores y luchadores comparten la misma energía cósmica, pero ésta se manifiesta en diferentes poderes dentro de cada individuo. Cuando trabajan en equipo, estos poderes se complementan.

La diversidad en el equipo se ve reflejada en el extraordinario elenco que le da vida. Los actores y actrices que interpretan a los Eternos tienen múltiples nacionalidades, edades y etnias. Incluso, la película presenta el primer Súper Héroe Sordo del MCU: Makkari. La actriz Lauren Ridloff, quien interpreta a Makkari, está emocionada por llevar la historia de una persona Sorda a la pantalla y por el impacto que tendrá en esa audiencia. “Creo que lo más importante de tener un Súper Héroe Sordo es que revela que hay mucho más en cada individuo, más allá de sus habilidades, fortalezas o debilidades. Estoy feliz de que haya un personaje Sordo haciendo un aporte a una historia dentro del MCU”, señala Ridloff.

Aquí están, éstos son los diez Eternos dispuestos a salvar la humanidad.

IKARIS

Con la moral como norte, Ikaris es el líder táctico y el Eterno más poderoso. Es bondadoso, carismático y tiene el poder de una fuerza única. Además, tiene la habilidad de volar y de proyectar rayos de intensa energía cósmica con sus ojos. Ante el amenazante regreso de los Desviantes, es el encargado de reunir a los diez Eternos, desperdigados por el mundo. Ikaris está interpretado por el actor escocés Richard Madden.

SERSI

La enorme afinidad de Sersi con la humanidad hace que se sienta igual de cómoda en su rol de curadora del Museo de Historia Natural de Londres y salvando a los humanos del peligro de los Desviantes. Sersi tiene la habilidad de manipular la materia, cambiando la composición de cualquier material no sensible que toca. Al momento de reclutar nuevamente a los Eternos, no duda en ayudar a Ikaris. La actriz británica Gemma Chan da vida a Sersi en la película.

SPRITE

Sprite tiene el aspecto de una niña de 12 años y siente una gran tristeza porque la humanidad la ha tratado como pequeña desde hace siglos. Tiene la habilidad de crear ilusiones muy realistas, y es mucho más fuerte e inteligente de lo que parece. En la película, la actriz estadounidense Lia McHugh da vida a Sprite.

KINGO

Al momento de reclutar a los Eternos, Kingo es una famosa estrella de Bollywood con mucho estilo que disfruta de su vida de fama y riqueza. Tiene el poder de emitir proyectiles de energía cósmica de sus manos. Kingo es interpretado por el actor pakistaní-estadounidense Kumail Nanjiani.

THENA

Thena es una guerrera feroz cuyo ámbito natural es el campo de batalla. A pesar de ser un tanto hosca y distante, comparte una amistad milenaria con Gilgamesh. ¿Su habilidad? Usar energía cósmica para dar forma a cualquier arma de mano que se le ocurra. La reconocida actriz Angelina Jolie da vida a Thena.

GILGAMESH

El reclutamiento de los Eternos encuentra a Gilgamesh exiliado junto a su amiga Thena, tras una serie de acontecimientos que obligan a ambos a distanciarse del resto del grupo. Alegre, bondadoso y muy fuerte, se ha vuelto legendario por sus luchas con los Desviantes a lo largo de la historia. Es capaz de proyectar un poderoso exoesqueleto de energía cósmica. El actor surcoreano-estadounidense Ma Dong-Seok, también conocido como Don Lee, interpreta a Gilgamesh.

DRUIG

Druig es el más enigmático de los Eternos. Su naturaleza distante hace dudar constantemente sobre su posición como amigo o enemigo. A lo largo de su existencia, se ha apartado de los demás Eternos porque está en desacuerdo sobre la forma en que han interactuado con la humanidad a lo largo de los siglos. Puede usar energía cósmica para controlar la mente de los humanos. El actor irlandés Barry Keoghan interpreta a Druig.

PHASTOS

Phastos es el Eterno experto en tecnología y, desde las sombras, ha ayudado a impulsar a la humanidad con su conocimiento extraordinario. Con el poder de la invención, este genio capaz de crear cualquier objeto a partir de materia primera que tenga a su alcance. El actor estadounidense Brian Tyree Henry da vida a Phastos.

AJAK

Ajak es la matriarca de los Eternos. Como su líder espiritual, los guía sabiamente desde su desembarco en la Tierra para defender a la humanidad de los Desviantes. Tiene el poder de la curación, tanto en humanos como en los Eternos, y es la única que tiene la habilidad de comunicarse con los Celestiales, seres cósmicos de un poder increíble que trabajan con los Eternos para proteger el universo. La reconocida actriz mexicana Salma Hayek interpreta a Ajax.

MAKKARI

Gracias a su poder de supervelocidad cósmica, Makkari recorrió todos los rincones de la Tierra y tiene un conocimiento exhaustivo del planeta de los humanos. Esa información es muy útil para los Eternos en su misión de salvar la Tierra. Makkari, sin embargo, sueña con seguir explorando más allá de la Tierra para encontrar nuevos planetas donde los Eternos puedan vivir. La actriz estadounidense Lauren Ridloff encarna a Makkari.