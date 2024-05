Expulsión del Desafío XX: juez aclaró regla y Marlon pidió respeto por Andrea Serna

Marlon pertenecía al equipo Beta. Foto: Caracol Televisión

Sebastián Martino, el juez y productor del Desafío XX, explicó la razones por las que se tomó la decisión de expulsar a Marlon del reality, quien pertenecía al equipo Beta. Así mismo, el exparticipante pidió respeto por la presentadora Andrea Serna luego de los comentarios negativos sobre la modelo, quien fue la encargada de comunicar la noticia de su salida.

En medio de una entrevista en el programa Día a Día de Caracol Televisión, Martino citó la regla 20 del concurso que indica que “si su equipo pierde el desafío de hambre, está prohibido ingerir comida una vez la prueba finalice. No se puede esconder ningún tipo de comida, proteína, bebida o elemento que pertenezcan a la alacena o nevera. Si esto llega a suceder, es causante de expulsión”.

Luego, el juez explicó que cada concursante conoce previamente las condiciones y normas que están estipuladas. “Nosotros intentamos ser lo más riguroso y claro posible para que los participantes sepan a lo que se están metiendo. Hacemos una reunión y ahí leemos regla por regla. Esa regla no va a cambiar. Lo que hizo Marlon es jugar con fuego. Cuando lo notificó ya era tarde”, indicó.

La expulsión de Marlon se produjo luego de que se encontrara una barra de proteína en su maleta, lo cual estaba prohibido, según las reglas indicadas, a pesar de la explicación de Marlon de que no tenía intenciones de consumirla y que informó a producción al respecto. Finalmente, fue expulsado del programa durante el capítulo que se trasmitió el pasado viernes 24 de mayo.

Marlon pidió respeto por Andrea Serna

Esta situación ha generado controversia en las redes sociales y entre los seguidores del programa, puesto que han considerado que la decisión fue injusta. Alejo Calderón, conocido como sensei y ganador del “Desafío The Box” 2023, expresó su opinión a través de las redes sociales del programa, calificando la expulsión como una “gran injusticia” y mostrando su apoyo a Marlon.

Sin embargo, muchos usuarios han manifestado su descontento con la decisión atacando a la presentadora Andrea Serna, quien le informó a Marlon que no seguiría en el programa. El joven indicó que ha recibido apoyo por los televidentes, pero también cerca de mil comentarios en los que se juzga y se trata mal a Serna, por quien pidió respeto.

“Quiero que entiendan dos cosas: número uno, es un reality, número dos, ella no toma las decisiones. Ella es la cara visible y lo hace tan bien que miren lo que causa en la gente y esa duda como si ella las tomara. No nos nublemos de una vista objetiva (sic) a la hora de hacer acusaciones y comentarios tan negativos que de eso no se trata. Agradezco mucho el apoyo, pero los que me quieren apoyar, por favor mucho cuidado con la manera porque no está bien”, expresó en una historia de Instagram.