Fabien Frankel, un caballero fiel a su armadura

Fabien Frankel asegura que, aunque siempre fue fan de "Juego de Tronos", nunca se imaginó participar en su precuela. / Cortesía

El icónico universo creado por George R. R. Martin trae conflicto, drama, pasión y fuego, los componentes esenciales de una guerra civil interna que vive la Casa Targaryen, que reina los Siete Reinos, ocupando así el Trono de Hierro.

El primer episodio, escrito por Ryan Condal y dirigido por Miguel Sapochnik, empieza con la elección de Viserys Targaryen como el heredero al trono por la muerte de su tío Jaehaerys. Después de 10 años de su reinado, Viserys celebra el nacimiento de su segundo hijo, esta vez un varón, quien está destinado a reinar en el Trono de Hierro. Pero no todo sale según lo planeado, lo cual lo obliga a decidir quién será el heredero entre su hermano Daemon y su primogénita Rhaenyra, dos personas distintas, pero con un único objetivo en mente: gobernar los Siete Reinos.

El segundo episodio comienza a develar el deterioro físico de Viserys Targaryen y planteando la idea de volver a casarse para reforzar su poder y linaje, sin embargo, las aspirantes para acompañarlo en el trono no son exactamente las mujeres con las características ideales, pero sí con el poder suficiente para reinar. Por otro lado, Daemon hará lo necesario para llegar a gobernar, al punto de robarse un huevo de dragón para provocar a su hermano y ejercer presión para convertirse en el único heredero al trono, por encima de su sobrina Rhaenyra.

El tiempo ha pasado, y en el tercer episodio el peso de la corona cada vez se hace más evidente. Rhaenyra acepta casarse con Laenor Velaryony y deja de contar con el apoyo de Ser Criston, interpretado por el actor Fabien Frankel, un soporte importante para ella en su reinado futuro.

El papel de Ser Criston al principio parece ser menos importante, no obstante, mediante avanza la serie su importancia crece, al ser uno de los apoyos fundamentales de Rhaenyra. Está encargado de cuidarla y protegerla ante cualquier adversidad, pero entre ambos comienzan a pasar otras cosas que pondrán en riesgo toda su relación.

Frankel habló en exclusiva con El Espectador sobre los grandes retos que le implicó interpretar a un caballero como Ser Criston y las dificultades que tuvo con su armadura.

¿Qué ropa usa un caballero como Ser Criston?

Se necesita algo de tiempo para acostumbrarse, porque estuve mucho tiempo utilizando una armadura… esa experiencia fue bonita y extraña a la vez, porque aunque fue hecha a la medida, me tomó tres semanas enteras descubrir cómo sentarme con ella puesta.

¿Cómo fue esa experiencia para usted?

¡Se necesitan tantas manos libres como se ofrecen! Hay una placa de cuello que te tienes que quitar para poder mover tu cuerpo. No puedo imaginar cómo lo hizo la gente en la época medieval, cuando en realidad tenían que usar una armadura de acero, creo que la nuestra era mucho más ligera. Aun así, era en gran medida una fuente de comedia para el elenco que sí estaba con ropa más normal.

¿Cómo define a su personaje?

Diría que moralmente tiene buenas intenciones, pero inevitablemente las circunstancias cambian y se enfrenta fuertemente con él mismo. No creo que tenga grandes ambiciones, porque para él todo pasa de forma accidental dentro de la serie, pero mientras avanza la trama él comienza a desarrollar más ambición y se da cuenta de lo que quiere.

¿Qué sintió cuando supo que había obtenido el papel en “House of the Dragon”?

Era un gran fanático de Game of Thrones, había visto toda la serie y me pareció absolutamente increíble, me encantó. No estaba al tanto de los guiones de House of the Dragon hasta que me ofrecieron el papel, tuve una reunión por Zoom en la que me contaron todo sobre mi personaje Ser Criston Cole, su forma de ser y lo que pasaría con él durante la serie, luego me enviaron los guiones, los leí y eran asombrosos. Me sentí muy agradecido y feliz de ser parte de un proyecto como este.

¿Cómo fue el primer día de rodaje?

El primer día rodamos en una isla increíble a la que solo puedes llegar en barco o en auto, según la hora del día. Recuerdo que nos estaban escondiendo porque algunas personas se habían enterado de que estábamos filmando allí, y eso me hizo caer en cuenta de cuánto le importaba esta producción a la gente… ese día estaba más nervioso que nunca.

¿Qué tan grande es la escala del rodaje de “House of the Dragon”?

Es como una ciudad, me sentí como si estuviera en Glastonbury. Fue surrealista, no puedes creer lo grande que es cuando estás allí. Es un equipo y un elenco enormes... completamente diferente a todo lo que he visto antes, han sido las mejores personas con las que he trabajado.