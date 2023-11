Falleció Tyler Cristopher, actor de “Hospital general”

Tyler Perry en 2016 fue ganador del Premio Emmy por su papel en "Hospital general", Nikolas Cassadine. Foto: Getty Images - Earl Gibson III

En la mañana de este martes 31 de octubre, se reportó la muerte del actor estadounidense Tyler Cristopher a los 50 años. De acuerdo con información preliminar, se cree que el intérprete falleció a causa de un “ataque cardíaco” mientras se encontraba en San Diego, California.

“Esta noticia fue increíblemente impactante, y estoy devastado por su pérdida. Era un actor muy talentoso y, lo que es más importante, un amigo increíble. Mi corazón está con sus amigos y familiares que lo amaron tanto”, comentó para CNN su agente Chi Muoi Lo.

Cristopher es recordado como uno de los personajes recurrentes que actúo en la serie de “Hospital general” transmitida por la cadena American Broadcasting Company, también conocida como ABC en Estados Unidos. En esta, interpretó al empresario Nikolas Cassadine desde 1996 hasta 2016, intercambiando su rol con otros actores como Coltin Scott (1999–2003), Chris Beetem (2005) y Nick Stabile (2016).

El intérprete también hizo parte de producciones como “Into the West” (2005), “Out of the Black” (2001), “Shouting Secrets” (2011) y la telenovela “Days of our lives”, de 2001 a 2019. Fue ganador del Premio Emmy en 2016 por su papel como Nikolas Cassadine, del cual había sido nominado en cuatro veces anteriores.

Tyler Christopher nació el 11 de noviembre de 1972 en Joliet, Illinois. Estuvo casado con una de las protagonistas de “Amas de casa desesperadas” Eva Longoria de 2002 a 2004 y con la ex reportera de ESPN Brienne Pedigo de 2008 a 2021. Christopher y Pedigo comparten dos hijos: Greysun James Christopher y Boheme Christopher.

Además de “General Hospital” y “Days of Our Lives”, Christopher también trabajó en la serie dramática de ABC Family “The Lying Game” y apareció como invitado en series como “The Twilight Zone”, “CSI: Crime Scene Investigation”, “Family Law”, “Embrujadas”, “Ángel” y “El pretendiente”. También protagonizó varias películas televisivas sobre desastres, incluidas “Ice Storm”, “20.0 Megaquake” y “Super Volcano”, recoge NBC News.