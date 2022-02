Felipe Zaruma, explorando los formatos del cine

Felipe Zaruma es reconocido en redes sociales por crear contenido dedicado a la comedia. Lleva más de una década dedicado a las redes sociales. / Cortesía Foto: Cortesía

¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de las redes sociales?

A mí siempre me ha gustado mucho el cine, lo que me llevó a consumir un tipo de contenido que en ese entonces no era tan reconocido... eran cortos de cinco o diez minutos, y me llamó mucho la atención, así que empecé a hacer lo mismo. En ese momento no tenía los recursos para hacer una buena producción, teniendo en cuenta que el mundo audiovisual es muy costoso —una cámara o un micrófono valen un platal—, así que yo mismo me las arreglaba y lo hacía. El micrófono lo hacía con unos manos libres, le ponía una cinta y ya tenía un micrófono de solapa, y los estabilizadores de mi cámara eran tubos de PVC.

Usted ha visto la evolución de las plataformas. ¿Cómo hace un “influencer” para distribuir su contenido en las redes sociales?

Me enfoco mucho en Facebook, Instagram y TikTok... YouTube es un proyecto que quiero empezar, ahora tienen un formato llamado Shorts, que es básicamente lo mismo que TikTok. Me di cuenta de que en esa red social me funcionaban mucho los videos muy cortos, mientras que en Facebook e Instagram a la gente le gusta mucho cuando hago sketches de cinco o siete minutos, y de esa manera sé lo que funciona en cada plataforma, porque en cada una hay un público diferente.

¿Recuerda cuándo empezó a tener gran reconocimiento su proyecto? ¿Se lo esperaba?

Empecé a entender el proyecto cuando estábamos haciendo los videos diarios en Instagram... Hubo uno en particular que hablaba de cuando a uno le dictan el número de la cédula de dos en dos, y uno queda loco porque está acostumbrado a leerlo de otra forma. Muchísima gente se sintió identificada con el video, en este momento tiene más de veinte millones de reproducciones, y justo ahí la gente nos empezó a tener en el radar.

¿Cómo es el proceso de grabar con otros creadores de contenido?

Me gusta mucho hacer colaboraciones con gente que hace lo mismo que yo, porque en esto de las redes sociales hay gente haciendo un millón de cosas diferentes. Cuando ya tengo claro con quien quiero grabar, nos juntamos, expongo mis ideas —siempre trabajo con libreto, para que todo sea más organizado al grabar— y lo ejecutamos. Esto lo hice mucho el año antepasado. Ahora me estoy enfocando más en grabar con mi equipo de trabajo, que es más reducido.

Fue el primer creador de contenido colombiano en recibir un TikTok Awards, ¿cómo recibió este logro?

Para mí fue algo muy importante, porque son premios a nivel de toda Latinoamérica, había gente de muchísimos países y fui uno de los pocos colombianos en estar nominado en mi categoría Favorito de comedia. La competencia estaba dura, porque había creadores de contenido que tenían más seguidores que nosotros, pero toda la comunidad me apoyó demasiado. Fue muy lindo, porque viene de un trabajo de antes, es algo que hemos cosechado. TikTok es una plataforma muy amplia en la que priman los bailes, los trends, y ese tipo de contenido yo no lo hago, así que fue muy valioso que me tuvieran en cuenta.

Cuéntenos un poco sobre el proyecto de cine vertical.

Cuando empecé a hacer mis videos, los hacía horizontales, pero en un momento Instagram empezó a recibirlos verticales, y yo fui de las primeras personas en Colombia en empezar a explorar este formato. Parece una bobada, pero no todo el mundo cogía la cámara y la volteaba, yo pensaba que si grababa vertical, el video obviamente se iba a ver mejor porque ocuparía toda la pantalla, y el contenido que yo hago va dirigido para medios digitales. Cuando decidimos hacer la empresa Vertical Cinema, sabíamos que iba a ser especializada en la creación de contenido digital —ya sean videos musicales, contenido para otras empresas, etc.— de manera vertical.

¿Qué ventajas tiene el contenido en formato vertical?

Que es más cómodo de ver, nosotros le apostamos a eso. Yo me imagino una serie o película en Netflix en este formato, y que las personas que usan el celular literalmente para todo tengan la facilidad de ver el producto en pantalla completa con una calidad de cine. En la empresa vamos a empezar a trabajar con varios cantantes, nos han dado varios proyectos y los hacemos tanto en horizontal como en vertical. Se vienen muchos proyectos que ya estamos desarrollando.