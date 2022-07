Final de “The Walking Dead” ya tiene sinopsis: “Todos tendrán que rendir cuentas”

"The Walking Dead" llega a su fin. Foto: Cortesía

Doce años después del estreno de The Walking Dead, AMC dejará dará fin al exitoso drama zombie. Aunque la cadena no lanzará el primer tráiler completo hasta la Comic-Con de San Diego el 25 de julio, salió a la luz la sinopsis de los episodios restantes.

“En los próximos episodios finales de The Walking Dead, las amenazas acechan en cada esquina, vivas y muertas, mientras cada grupo sigue atrapado en situaciones incontrolables. La presión que se avecina está llegando a un momento en que todos tendrán que rendir cuentas. ¿La suma de sus viajes individuales se acumulará en uno o los dividirá para siempre?”, dice la descripción.

En la Parte 2 de la temporada 11, Rosita (Christian Serratos) y Eugene (Josh McDermitt) encabezan un movimiento de resistencia contra la gobernadora Pamela Milton (Laila Robins) dentro de los muros de la Commonwealth. Fuera de sus muros, Daryl (Norman Reedus) y Maggie (Lauren Cohan) libran una guerra contra el vicegobernador de la Commonwealth, Lance Hornsby (Josh Hamilton). La entrega terminó con Alexandria, Hilltop y Oceanside bajo la ocupación militar de la Commonwealth.

Pese al final de The Walking Dead, el universo creado por Robert Kirkman seguirá vivo. AMC ya ha anunciado un spin-off de Maggie y Negan (Jeffrey Dean Morgan) titulado Isle of the Dead que seguirá las aventuras de los personajes en Nueva York. También está en marcha un spin-off de Daryl; una ficción titulada Tales of the Walking Dead y una trilogía de películas encabezadas por Rick Grimes (Andrew Lincoln).